埔來山失蹤72小時 獅城男女找到了

（古來8日訊）一對新加坡男女在埔來山失蹤近72小時後，在距離古來埔來山入口處約50公里的烏魯槽蓄水池附近被尋獲，兩人狀況良好。

警方今天展開海陸空搜尋行動，參與行動的直升機於上午11時24分成功發現27歲的陳昌翔與同齡的林潔。

跳入池引注意

柔佛州消拯局總部發文告說，直升機在蓄水池一帶搜尋時，發現跳入池中以引起搜救隊注意的失蹤者，便安排搜尋船到相關地點拯救失蹤者。

文告指出，失蹤者被發現時，狀況良好，他們較後被送往笨珍醫院接受進一步檢查。

林潔的姨丈在埔來山山腳受詢時指出，家屬已接獲通知，慶幸林潔被發現時只受小傷，詳細情況有待進一步瞭解。

今早近100名來自各部隊及民間組織人員再次入森林尋找失蹤者，在上午11時25分傳來失蹤者已尋獲的消息時，設在埔來山山腳的臨時拯救行動室發出一片歡騰聲，所有守候人員高聲歡呼，大家皆鬆了一口氣。

截至上午約11時，參與搜尋的人員包括直升機內的4人、船隻16人及近80名民防部隊與志願者步行進入山區尋找失蹤者。直到傳來失蹤者尋獲的消息，他們才分批收隊下山。

2次撥電求救

陳昌翔與林潔於本月5日下午12時15分，從山路登入古來埔來山後，下落不明。不過，陳昌翔於當天下午5時40分撥電求救後，並曾在晚上10時再聯繫警方求救。

較後，警方、民防部隊、消拯局等展開搜尋行動，來自國內及新加坡的民間登山組織隊隊員也前來參與搜尋行動。

兩人僅受輕傷