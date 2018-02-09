埔來山失蹤72小時 獅城男女找到了

（古來8日訊）一對新加坡男女在埔來山失蹤近72小時後，在距離古來埔來山入口處約50公里的烏魯槽蓄水池附近被尋獲，兩人狀況良好。
警方今天展開海陸空搜尋行動，參與行動的直升機於上午11時24分成功發現27歲的陳昌翔與同齡的林潔。
跳入池引注意
柔佛州消拯局總部發文告說，直升機在蓄水池一帶搜尋時，發現跳入池中以引起搜救隊注意的失蹤者，便安排搜尋船到相關地點拯救失蹤者。
文告指出，失蹤者被發現時，狀況良好，他們較後被送往笨珍醫院接受進一步檢查。
林潔的姨丈在埔來山山腳受詢時指出，家屬已接獲通知，慶幸林潔被發現時只受小傷，詳細情況有待進一步瞭解。
今早近100名來自各部隊及民間組織人員再次入森林尋找失蹤者，在上午11時25分傳來失蹤者已尋獲的消息時，設在埔來山山腳的臨時拯救行動室發出一片歡騰聲，所有守候人員高聲歡呼，大家皆鬆了一口氣。
截至上午約11時，參與搜尋的人員包括直升機內的4人、船隻16人及近80名民防部隊與志願者步行進入山區尋找失蹤者。直到傳來失蹤者尋獲的消息，他們才分批收隊下山。
2次撥電求救
陳昌翔與林潔於本月5日下午12時15分，從山路登入古來埔來山後，下落不明。不過，陳昌翔於當天下午5時40分撥電求救後，並曾在晚上10時再聯繫警方求救。
較後，警方、民防部隊、消拯局等展開搜尋行動，來自國內及新加坡的民間登山組織隊隊員也前來參與搜尋行動。
兩人僅受輕傷
陳昌翔與林潔獲救後，在笨珍醫院急診部接受治療，兩人僅受輕傷，過後在家屬的陪同下返回新加坡。雙方家屬皆以傷者思緒尚未穩定為由，拒絕2人受訪。
陳昌翔的父親說，基於兩人受困山林多天，身體十分虛弱，精神狀況也未恢復，因此他代表兩人婉拒受訪。
他指出，兩人原計劃半日的登山之行，因此未準備充裕的食物及食水在身，數天來僅依靠攜帶的少許食物，以及附近的河流水源生存。
詢及兩人為何在登山途中迷路，林潔的姨丈說，沒有人知道其中的原因，就連兩人也不解。
記者於下午1時左右抵達笨珍醫院急診部，看到林潔身披白色被單坐在輪椅上等待進入診室檢查。
儘管林潔顯得身體虛弱，但精神狀況良好，與親屬不斷交談。
陳昌翔經過檢查後，於下午2時左右步出診室，可見他的腳部輕微擦傷。
隨着20分鐘後，林潔也在家人攙扶下步出診室。
急診部醫生受訪時指出，兩人未出現脫水和營養不良的情況，檢查後也確定兩人沒有扭傷或骨折，身體狀況穩定，而且精神狀況良好。雙方家屬在兩人接受治療後，分別乘坐轎車離開，返回新加坡。