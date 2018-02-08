已婚男不認賬 個案1：騙弱智女開房懷孕8月 尋養父母 ／個案2：不知經手人是誰 弱智女要養兒

（威南8日訊）50餘歲已婚男通過微信誘騙26歲輕微弱智女上酒店開房10多次，在對方珠胎暗結後突然失聯，對已懷孕8個月且沒能力扶養腹中肉的弱智女避而不見。弱智女家人現被迫待孩子出世後進行DNA親子鑑定，再另做打算，在萬不得已的情況下已為未出世的孩子找到領養父母。
化名阿婷的弱智女樣子清秀，皮膚白皙。3週前才出嫁的二姐回家探望父母時，發現妹妹的身材豐腴且肚子都鼓脹起來，追問之下，才揭發妹妹懷有身孕的事情。
家人求助福利局
縱使阿婷的家人找上門，奈何已婚男卻避而不見。阿婷家人無奈下向惟有向福利局尋求援助，當局官員也向當地的馬華區會反映此案，馬華隨後也派人登門探訪了解詳情。阿婷家人亦希望通過阿婷的遭遇，能讓社會人士有所警惕。
微信認識 次回見面就被帶上酒店
阿婷是在去年4月通過微信結交同樣住在威南的已婚男，隨後雙方約定日期見面。
第一次見面，已婚男帶阿婷去大山腳吃炒粿條。第二次見面，就帶她上酒店開房，往後每次見面，他們都去附近廉價酒店，完事後就送阿婷回家。
阿婷今日在住家講述本身遭遇時說，她和該名男子每次約會是在下午3時過後，因為那段時間母親在睡午覺，家裡沒人監督，她就走到路口等該名男子來接她。
她說，開房後，男子就送她回到原地，她再走路回家，但回程時天色還沒有暗。
她說，每次見面，已婚男都會刪除她手機裡的對話內容。“他說他姓劉，工作是採油棕，50多歲，其他的我就不知道了。”
“我們在一起時，他曾給過我一次50令吉及送我一瓶沐浴露。”
阿婷說，她和這名男子開房10多次，每次就載她去附近酒店，他先去登記，她在車上等，隨後他會再帶她從後門進酒店。
不過，據阿婷引述，兩人交往8個月後，在去年12月開始該名男子不接聽她來電，即使她約對方出來見面，對方也不出來。相信他發現阿婷珠胎暗結，但阿婷不懂自己已有身孕，只知道沒來月經。
東窗事發後，阿婷家人很生氣的登門找這名藍田種玉人，這才揭發對方已婚還育有4名孩子。
上門興師問罪等不到人
阿婷家人中午登門興師問罪時，男子的印尼籍妻子表示丈夫不在家，家人等了幾小時，始終不見他的出現。
阿婷家人晚上再上門，男子的妻子還是說丈夫已出門，最後無計可施之下，家人只好去警局備案，等阿婷產後才化驗脫氧核糖核酸（DNA）做親子鑑定，屆時另做打算是否要採取進一步的法律行動。由於阿婷弱智，目前有關方面正在協助她申請OKU認證及援助。
預產期3月 家人沒能力撫養孩子
阿婷共有6個兄弟姐妹，她排行第五，但阿婷及家人也沒能力撫養孩子，因此已為未出世的嬰兒找到養父母。阿婷的預產期在3月21日。今日在接受記者訪問時，她形容自己現在很害怕，肚子漸漸大起來行動不便，也很辛苦。
阿婷受過6年小學教育，會講簡單華語和客家話，曾經和哥哥同住，她在當地一間迷妳市場打過工，去年初她辭職回家與父母同住。