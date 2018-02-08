已婚男不認賬 個案1：騙弱智女開房懷孕8月 尋養父母 ／個案2：不知經手人是誰 弱智女要養兒

（威南8日訊）50餘歲已婚男通過微信誘騙26歲輕微弱智女上酒店開房10多次，在對方珠胎暗結後突然失聯，對已懷孕8個月且沒能力扶養腹中肉的弱智女避而不見。弱智女家人現被迫待孩子出世後進行DNA親子鑑定，再另做打算，在萬不得已的情況下已為未出世的孩子找到領養父母。

化名阿婷的弱智女樣子清秀，皮膚白皙。3週前才出嫁的二姐回家探望父母時，發現妹妹的身材豐腴且肚子都鼓脹起來，追問之下，才揭發妹妹懷有身孕的事情。

家人求助福利局

縱使阿婷的家人找上門，奈何已婚男卻避而不見。阿婷家人無奈下向惟有向福利局尋求援助，當局官員也向當地的馬華區會反映此案，馬華隨後也派人登門探訪了解詳情。阿婷家人亦希望通過阿婷的遭遇，能讓社會人士有所警惕。

微信認識 次回見面就被帶上酒店 阿婷是在去年4月通過微信結交同樣住在威南的已婚男，隨後雙方約定日期見面。 第一次見面，已婚男帶阿婷去大山腳吃炒粿條。第二次見面，就帶她上酒店開房，往後每次見面，他們都去附近廉價酒店，完事後就送阿婷回家。 阿婷今日在住家講述本身遭遇時說，她和該名男子每次約會是在下午3時過後，因為那段時間母親在睡午覺，家裡沒人監督，她就走到路口等該名男子來接她。 她說，開房後，男子就送她回到原地，她再走路回家，但回程時天色還沒有暗。 她說，每次見面，已婚男都會刪除她手機裡的對話內容。“他說他姓劉，工作是採油棕，50多歲，其他的我就不知道了。” “我們在一起時，他曾給過我一次50令吉及送我一瓶沐浴露。” 阿婷說，她和這名男子開房10多次，每次就載她去附近酒店，他先去登記，她在車上等，隨後他會再帶她從後門進酒店。 不過，據阿婷引述，兩人交往8個月後，在去年12月開始該名男子不接聽她來電，即使她約對方出來見面，對方也不出來。相信他發現阿婷珠胎暗結，但阿婷不懂自己已有身孕，只知道沒來月經。 東窗事發後，阿婷家人很生氣的登門找這名藍田種玉人，這才揭發對方已婚還育有4名孩子。 上門興師問罪等不到人 阿婷家人中午登門興師問罪時，男子的印尼籍妻子表示丈夫不在家，家人等了幾小時，始終不見他的出現。 阿婷家人晚上再上門，男子的妻子還是說丈夫已出門，最後無計可施之下，家人只好去警局備案，等阿婷產後才化驗脫氧核糖核酸（DNA）做親子鑑定，屆時另做打算是否要採取進一步的法律行動。由於阿婷弱智，目前有關方面正在協助她申請OKU認證及援助。 預產期3月 家人沒能力撫養孩子 阿婷共有6個兄弟姐妹，她排行第五，但阿婷及家人也沒能力撫養孩子，因此已為未出世的嬰兒找到養父母。阿婷的預產期在3月21日。今日在接受記者訪問時，她形容自己現在很害怕，肚子漸漸大起來行動不便，也很辛苦。 阿婷受過6年小學教育，會講簡單華語和客家話，曾經和哥哥同住，她在當地一間迷妳市場打過工，去年初她辭職回家與父母同住。

個案2：遭數男誘姦懷孕 產子無人領 弱智女堅持撫養親兒

（芙蓉8日訊）“我的孩子，我自己養！”遭誘姦的輕度弱智華裔女子懷胎十月後，於上週誕下一名重2.3公斤的男嬰。初為人母的她雖沒有任何育嬰常識，但在照顧兒子方面從不假手於人，經教友從旁提點和協助下，總算能把兒子照顧妥當，展現母愛的偉大！

這名複姓歐陽的女子，除了要照顧患有青光眼的77歲父親，如今又多了一名兒子需要照顧，雖然患有輕度弱智、似懂非懂，但她仍堅持把孩子留在身邊自己撫養。

教友從旁協助

來自芙蓉沉香的歐陽女子，在之前接受媒體採訪時，被揭發遭多名男子誘姦導致懷孕。由於男女關係錯綜複雜，雖然已報警，但至今不僅嫌犯未落網，也無人來認領兒子，只留下爺孫仨窩居在堆積廢物的木屋裡。

去年12月，消拯局也動員數十人協助歐陽父女清理屋子，把數公噸的垃圾清理乾淨，但今早所見，歐陽父女所居住的木屋，特別是客廳又開始堆積垃圾。

惟睡房在經過清理後，歐陽老父總算有個地方就寢，女子平時獨自照顧老父，兒子在白天便交由教友及友人幫忙照顧，夜晚則自己把兒子接回家。(LSL)

顧兒手法生疏 險摔嬰兒 記者接住

記者今早前往探訪時，只見歐陽女子把兒子帶在身邊，雖然她堅持要自己照顧兒子，但手法明顯非常生疏。期間兒子因一時情緒不穩，不斷嚎啕大哭，她也因此大為緊張，險將兒子摔下地，所幸一名女記者及時接住男嬰，才阻止了悲劇發生。

女記者過後循循善誘教導歐陽女子基本育兒方式，對方也仔細聆聽。

歐陽女子受訪問時指出，男嬰是於上週二（1月30日）在芙蓉端姑查化醫院誕生，當時陪她入產房的只有其朋友。

兒子隨母姓

她說，由於兒子不能沒有名字，在好心教友的建議下，讓兒子跟隨母姓，並取名為“歐陽慶榮”。

她指出，兒子的報生紙已出爐，但兒子因為沒有父親的姓名，所以是名私生子。

她提及，日前欲與她登記註冊的好心蕭姓男子，如今也下落不明，而在她生產時，對方也不在她的身邊。

不過，她口中所說的“生父”，在孩子出生後曾上門探訪，但並沒有給予母子一個名份。

她坦言，由於她沒有工作及收入來源，所有都是靠外界協助，包括坐月子也是靠教友幫忙。

她補充，她將會在農曆新年結束後，打工賺錢來照顧父親及兒子。

據悉，因為有教友的保證，森州福利局允許女子繼續照顧兒子，惟該局每週都會上門跟進關心。

三星總監同情歐陽家 助清家園 送援助品

大馬三星公司人力資源部總監沙力魯丁說，他同情歐陽父女的困境，因此會派出一支隊伍，幫助歐陽女子清理家園。

另外，他指出，該公司也送上日常用品、電器及嬰兒用品，希望能夠暫時解決歐陽父女的問題。

芙蓉馬華區會主席蕭開文感謝附近居民給予歐陽父女的協助，雖然大家並不富裕，但卻充滿愛心。