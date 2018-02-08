【花蓮強震】大樓更傾斜 現場傳屍臭 救援人員與時間賽跑

（花蓮8日訊）台灣花蓮6級強震，救人黃金72小時已經接近一半，救援人員繼續與時間賽跑，在嚴重傾斜的雲門翠堤大樓搜索，至今已在災區救出227人。目前證實9人在地震中死亡、265人受傷，仍有43人失蹤，當中包括4名中國旅客。

雲門翠堤大樓傾斜幅度不斷增加，4樓甚至斜到觸及地面，恐有倒塌危險；每當發生餘震時，救援人員都要暫時撤離，以防萬一。縣政府擔心大樓隨時會傾倒，昨天已經緊急調來20支9公尺長鋼架固定，但仍不敵土質鬆軟樓體持續傾斜。

救援人員說，現場已飄散些許屍臭味，搜救行動刻不容緩。

增至9死265傷

一名參與搜救的救援人員說，餘震不斷，大概每十分鐘便發生一次餘震，現場雖已利用工字鐵、消坡塊固定大樓底部，但大樓卻持續傾斜。“由上至下一直搜，剩下三樓之下的進去變形沒路走…”，該救援人員直言：“我是不太敢進去了啊，搖搖欲墜，再一波就倒了。”

盡管搜救難度倍增，目前搜救人員仍冒著坍塌的危險盡全力搶救，不放棄任何希望。

否認每小時傾斜5公分

對於媒體報導雲門翠堤大樓每小時出現傾斜5公分狀況，消防署長陳文龍澄清，根據現場同仁回報及建築師公會監測，並沒有每小時傾斜5公分，救災沒有中斷，而且也採取了安全措施，調派預拌混凝土車前往灌漿穩住地基，以利救援。