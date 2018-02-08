【花蓮強震】大樓更傾斜 現場傳屍臭 救援人員與時間賽跑

（花蓮8日訊）台灣花蓮6級強震，救人黃金72小時已經接近一半，救援人員繼續與時間賽跑，在嚴重傾斜的雲門翠堤大樓搜索，至今已在災區救出227人。目前證實9人在地震中死亡、265人受傷，仍有43人失蹤，當中包括4名中國旅客。
雲門翠堤大樓傾斜幅度不斷增加，4樓甚至斜到觸及地面，恐有倒塌危險；每當發生餘震時，救援人員都要暫時撤離，以防萬一。縣政府擔心大樓隨時會傾倒，昨天已經緊急調來20支9公尺長鋼架固定，但仍不敵土質鬆軟樓體持續傾斜。
救援人員說，現場已飄散些許屍臭味，搜救行動刻不容緩。
增至9死265傷
一名參與搜救的救援人員說，餘震不斷，大概每十分鐘便發生一次餘震，現場雖已利用工字鐵、消坡塊固定大樓底部，但大樓卻持續傾斜。“由上至下一直搜，剩下三樓之下的進去變形沒路走…”，該救援人員直言：“我是不太敢進去了啊，搖搖欲墜，再一波就倒了。”
盡管搜救難度倍增，目前搜救人員仍冒著坍塌的危險盡全力搶救，不放棄任何希望。
否認每小時傾斜5公分
對於媒體報導雲門翠堤大樓每小時出現傾斜5公分狀況，消防署長陳文龍澄清，根據現場同仁回報及建築師公會監測，並沒有每小時傾斜5公分，救災沒有中斷，而且也採取了安全措施，調派預拌混凝土車前往灌漿穩住地基，以利救援。
日專家解構災情 建築設計有明顯瑕疵
花蓮強震造成多棟大樓倒塌，日本建築學會前會長、東京工業大學的名譽教授和田章於看過現場影片後，指雲門翠堤大樓的設計有明顯瑕疵，才導致災情擴大。
亦是日本建築物耐震對策權威的和田章說：“大樓雖然是鋼筋水泥建造，但低樓層的耐震力明顯不足。地震的破壞力，主要集中於建築物的1、2樓，若沒有妥善設計，就會造成災情。”他指出，1、2樓供旅館、火鍋店使用的雲門翠堤大樓，因為低樓層的耐震度不足，才會在地震中傾倒。
耐震度不夠
和田於1999年921大地震（7.7級）時，曾前往台灣赴災區調查。他說，“花蓮的地震災情和台灣過去大地震造成的災情類似。921那時，很多倒下的建築物都是支柱太細，或柱子數量不足，就建築設計而言，這樣設計不是理想的設計”、“雖然921後，台灣開始提升建築物的耐震度，但還是有很多建築物，來不及改善”。
和田坦承，日本各地也有很多耐震度不足的老舊建築，他呼籲民眾，為了防災，應該積習確認自家的耐震度。
中願派救援隊支援 陸委會：尚無需要
中國國台辦主任張志軍昨天致電花蓮縣長傅崐萁，表示願意派遣救援隊赴台支援。台灣陸委會回應指，台灣救災專業人力及器械等救援力量仍然充足，目前尚無需外界援助。
中紅十字會捐62萬
中國紅十字會宣布，向台灣紅十字會總會提供100萬元人民幣（約62萬令吉）的緊急救災款，供人道救助。中國紅十字會也表示，會根據災區需求，隨時做好派遣救援隊到台灣開展救援的準備。
你們的溫暖台灣感受到了 蔡英文感謝國際
花蓮因強震釀出不少災情，各國也都表示關切，總統蔡英文昨晚在推特感謝世界各地的善意與援助。
蔡英文說：“台灣非常感謝來自世界各地的幫助與支持，雖然花蓮的物資已經充足，但台灣人民還是感受到了你們的溫暖與善良。”
總統府還提到，美、日、新加坡等等都熱心表示願意提供人力、物資等等支援，希望能早日幫助花蓮災民重建家園。
教宗方濟各和西藏精神領袖達賴喇嘛也向花蓮地震災民致意慰問。
什麼忙都願意幫 日派專家團隊救災
日本政府宣布，派遣由警察廳和消防廳專家組成的團隊，攜帶深層生命探測器，到台灣協助搜索失蹤者及支援救災。
日本內閣官房長官菅義偉在記者會上說：“希望這個團隊能幫忙救出生還者，哪怕只是1個人”。而日本首相安倍晉三也向蔡英文發電慰問，稱“日本311大地震時，日本受到台灣人的溫暖支援，台灣現在有困難，不論需要什麼支援，日本都願意幫忙。”
釣蝦場遇強震 池水狂灑如海嘯
花蓮餘震不斷，網上流傳多段地震時的影片，大都觸目驚心。
其中，從花蓮某釣蝦場的閉路電視畫面可見，地震產生的強烈搖動，甚至令室內的釣蝦池池水，由本來十分平靜，一秒變成“海嘯”撲向一旁的桌椅，把店內的椅子、水桶等沖得亂七八糟，由此可以想見當時地震真的有多大。
地震打亂出遊計劃 花蓮酒店恐現退房潮
花蓮強震造成統帥大飯店下塌，加上餘震不斷引發憂慮，導致當地出現退房潮。
據統計，在周二晚的地震發生後，包括晶華集團旗下的太魯閣晶英、捷絲旅花蓮中正館、雲朗觀光集團旗下花蓮翰品酒店、知本老爺酒店、高野旗下花蓮富野及台東富野酒店等建築物，結構和酒店設施均完好無損，花蓮及台東的酒店均正常營業。
大部份酒店正常營業
雖然未受損，不過花蓮及台東的酒店業者稱，強震打亂遊客於春節假期前往當地旅遊的計劃。花蓮捷絲旅酒店說，由於不少客人經網上訂房，目前正統計被退房的情況。
晶華集團也指出，由於通訊網絡不穩定，尚無法得知退房情況，同時正向公路總局查詢前往當地交通情況。花蓮翰品也表示一早便接到不少退房電話。花蓮富野指，不但農曆年前的訂房被取消，就連春節期間的訂房也受影響。
位在台東的酒店業者由於交通問題也受影響，所幸取消狀況並不嚴重。
救援人員危樓拚救人 災民要求救寵物龜挨轟
花蓮強震後，多棟大樓傾斜或倒塌，位於國盛六街的2棟大樓受強震影響嚴重傾斜，救援人員搶在黃金時間拚命救人，不料有災民央求救援人員先搶救寵物烏龜，讓救援人員相當傻眼。
國盛六街上2棟大樓在強震摧殘下搖搖欲墜，樓體嚴重傾斜，房屋呈現半倒狀態，鐵皮頂棚如紙片般扭曲，所幸2至7樓結構並未嚴重受損，尚仍容納成年人匍匐進入搜索。
救人都來不及了
在救援人員進行搜救之際，有幸運逃出的女災民重新回到現場，希望救援人員幫她去高樓層救她飼養的寵物龜，還不斷說“就在6樓”，救援人員聽了相當傻言，忍不住抱怨救烏龜的要求太扯，“我們救人都來不及了...”。
災民現創傷症候群 不敢回家惡夢失眠
連日來大小餘震不斷,台灣慈濟醫院院長林欣榮說，許多花蓮人產生創傷症候群，醫院除了開心理咨商門診，也在收容所提供咨商服務，希望幫助民眾走出陰影。
林欣榮說，部分災民已出現創傷症候群，許多病人因為地震開始產生恐慌、不敢回家、不敢進屋、失眠、惡夢，尤其看到電視新聞不斷出現倒塌大樓、救難、死傷的畫面，心理上壓力更大。
林欣榮說，慈濟醫院包括精神科、心理分析師、心理治療師，都有心理咨商門診，而醫師除了門診之外，也在花蓮市小巨蛋、中華國小等等收容中心、災區成立臨時醫療站，除了可提供擦傷、感冒咳嗽等隨時提供醫療服務，也有咨商師提供創傷症候群的心理咨商，希望對災民有所幫助。
101亮燈 花蓮加油
台北101大樓週三晚在頂樓的電視牆顯示“花蓮加油、天佑台灣”字樣，為花蓮震災受難者祈福，並為救災人員打氣。