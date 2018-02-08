【英超聯賽】稅務欺詐被判入獄16個月 桑神交錢免牢災

（倫敦8日訊）據英國《天空體育》消息，剛加盟曼聯的智利前鋒桑切斯，被西班牙檢方指控效力巴塞羅納期間涉嫌稅務欺詐，最終被判監禁16個月。由於是初犯且刑期少於24個月，桑切斯不需要入獄，但需要繳清所欠稅款和罰款。

《天空體育》稱，桑切斯和西班牙檢方達成了認罪協議，需補交90萬英鎊（逾485萬令吉）的稅款，另加52.5萬英鎊（逾283萬令吉）的罰款。交錢後，意味著桑切斯避免了牢獄之災，只要未來兩年不再犯錯，就可以平安無事。

桑切斯是在2011年7月加盟巴塞羅納，總共為球隊效力近150場比賽。西班牙檢方指控他從2012至2013年之間逃稅近100萬歐元，主要是他的肖像權問題。

桑切斯並非第一位被西班牙檢方指控稅務問題的球星。包括梅西，C羅，哈維-阿隆索，馬斯切拉諾，拉莫斯等都曾經被指控，最終都是補交稅款了事。

除了桑切斯之外，曼聯另有一名球員埃雷拉捲入了一起西甲假球案件。據《太陽報》報道，埃雷拉是涉及2011年的一宗西甲假球案。報道稱，埃雷拉將與包括馬體會隊長加比在內的33名球員一同接受調查，需要在今年夏天受審的包括時任薩拉戈薩主帥阿吉雷以及薩拉戈薩高層。

埃雷拉涉操縱比賽被查

埃雷拉當時是效力西甲隊薩拉戈薩，在對陣利雲特的比賽中，瀕臨降級的薩拉戈薩在客場2比1擊敗利雲特而成功保級，而他們的保級對手科羅納卻保級失敗。

西班牙檢方認為，在那場比賽中有一些薩拉戈薩球員涉嫌賄賂利雲特球員，埃雷拉是其中之一。

報道稱，在那場比賽之前，薩拉戈薩將85.845萬英鎊（約463萬令吉）的現款匯到阿吉雷、普列托和9名薩拉戈薩球員的賬戶中，讓他們把錢轉交給利雲特球員。調查人員懷疑薩拉戈薩球員又把錢還給球會經理，再統一轉給利雲特球員。

一名西班牙調查人員查出，當時埃雷拉的賬戶收到兩筆大額轉賬，分別為4.4萬英鎊和3.5萬英鎊。西班牙媒體報道，一旦罪名落實，埃雷拉將面臨6個月到4年監禁。

埃雷拉對此事件回應：“我從12歲到22歲一直為薩拉戈薩效力。這宗案件涉及41人，我是其中之一。我並沒有參與操縱比賽，如果被傳喚出庭，我會出席，我是清白的。我熱愛足球，也堅持公平競賽，無論是在場上還是場下。”