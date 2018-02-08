【英超聯賽】稅務欺詐被判入獄16個月 桑神交錢免牢災

（倫敦8日訊）據英國《天空體育》消息，剛加盟曼聯的智利前鋒桑切斯，被西班牙檢方指控效力巴塞羅納期間涉嫌稅務欺詐，最終被判監禁16個月。由於是初犯且刑期少於24個月，桑切斯不需要入獄，但需要繳清所欠稅款和罰款。
《天空體育》稱，桑切斯和西班牙檢方達成了認罪協議，需補交90萬英鎊（逾485萬令吉）的稅款，另加52.5萬英鎊（逾283萬令吉）的罰款。交錢後，意味著桑切斯避免了牢獄之災，只要未來兩年不再犯錯，就可以平安無事。
桑切斯是在2011年7月加盟巴塞羅納，總共為球隊效力近150場比賽。西班牙檢方指控他從2012至2013年之間逃稅近100萬歐元，主要是他的肖像權問題。
桑切斯並非第一位被西班牙檢方指控稅務問題的球星。包括梅西，C羅，哈維-阿隆索，馬斯切拉諾，拉莫斯等都曾經被指控，最終都是補交稅款了事。
除了桑切斯之外，曼聯另有一名球員埃雷拉捲入了一起西甲假球案件。據《太陽報》報道，埃雷拉是涉及2011年的一宗西甲假球案。報道稱，埃雷拉將與包括馬體會隊長加比在內的33名球員一同接受調查，需要在今年夏天受審的包括時任薩拉戈薩主帥阿吉雷以及薩拉戈薩高層。
埃雷拉涉操縱比賽被查
埃雷拉當時是效力西甲隊薩拉戈薩，在對陣利雲特的比賽中，瀕臨降級的薩拉戈薩在客場2比1擊敗利雲特而成功保級，而他們的保級對手科羅納卻保級失敗。
西班牙檢方認為，在那場比賽中有一些薩拉戈薩球員涉嫌賄賂利雲特球員，埃雷拉是其中之一。
報道稱，在那場比賽之前，薩拉戈薩將85.845萬英鎊（約463萬令吉）的現款匯到阿吉雷、普列托和9名薩拉戈薩球員的賬戶中，讓他們把錢轉交給利雲特球員。調查人員懷疑薩拉戈薩球員又把錢還給球會經理，再統一轉給利雲特球員。
一名西班牙調查人員查出，當時埃雷拉的賬戶收到兩筆大額轉賬，分別為4.4萬英鎊和3.5萬英鎊。西班牙媒體報道，一旦罪名落實，埃雷拉將面臨6個月到4年監禁。
埃雷拉對此事件回應：“我從12歲到22歲一直為薩拉戈薩效力。這宗案件涉及41人，我是其中之一。我並沒有參與操縱比賽，如果被傳喚出庭，我會出席，我是清白的。我熱愛足球，也堅持公平競賽，無論是在場上還是場下。”
馬夏爾曼聯 1月最佳
曼聯宣佈球隊的1月份最佳球員，馬夏爾強勢當選。
在1月份的比賽，馬夏爾為球隊出場4次，他打進了3球並貢獻2次助攻。在評選中，他以50%的得票率擊敗了林加德（35%）和盧克肖（15%）。
這是馬夏爾繼去年10月份後，再次當選曼聯的月最佳球員。本賽季，法國人為曼聯各項賽事出場34次，打進了11球還有8次助攻。
紅軍第一水貨要競選總統
前AC米蘭球星韋亞不久前當選為利比里亞總統，成為第一個從球員走上總統寶座的人。據英國《每日鏡報》消息，前利物浦球星迪烏夫打算複製韋亞的經歷，他計劃著要競選塞內加爾的總統。
迪烏夫是在2002年韓日世界盃揭幕戰1比0擊敗衛冕冠軍法國之役一戰成名，他當時助攻隊友破門。當年的夏天，迪烏夫以1000萬英鎊身價加盟了利物浦。
但在紅軍效力期間，迪烏夫的發揮差勁，在首賽季僅打進5球，而在2003/04賽季，迪烏夫各項賽事出戰31場沒有打進一球。卡拉格曾稱他為紅軍史上最差的前鋒，而傑拉德稱他為“利物浦史上最差引援”。
迪烏夫已在2016年1月份退役，近日他受訪時說：“現在我要開啟新的生涯，要進軍政壇，競選塞內加爾總統。我認為國內有人在等待我來改變一些事情。”
《每日鏡報》對迪烏夫能否當選塞內加爾總統進行一次球迷調查，認為迪烏夫能夠當選的有34%，另有66%球迷並不看好迪烏夫。