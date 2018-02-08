衰運夫婦同日衰 陳妍希捲約砲女神陳曉臉怒告媒人

（北京8日訊）真的有夠衰、夫衰妻也衰！

31歲的倪安東和護理師Vivi結婚8年，育有6歲女，去年6月他被拍到跟同演音樂劇《千面惡女》的管罄激吻外遇，目前再爆她對他倆提告妨害家庭。

在提供法院的錄音中，倪安東竟坦承曾劈腿“女神級”藝人、主播、甚至嫖妓，還直言女神級藝人的床技勝過Vivi。

因報導描述該女神級藝人形象清新，在演藝圈知名，演過電影和電視劇。於是網友們瘋狂臆測曾與他合作對象，因倪安東只拍過兩部電影，分別是2012年與陳妍希的《愛的麵包魂》，2013年跟劉香慈的《天后之戰》，但兩女都撇清否認。

中止經紀約

陳妍希捲沾入約砲女神的衰運，她的老公、中國男星陳曉也好不哪裡去；陳曉去年演活《那年花好月正圓》人氣暴漲，片酬也從3000萬人民幣（約1800萬令吉）直接翻倍，但接著上門的4檔戲卻一部未接，有說他正與經紀人、撮合他和陳妍希拍《神鵰俠侶》進而成為夫妻的于正互告，打算中止經紀關係。

知情人士指出，這是陳曉想離開于正第一個動作，第二步是提告打經紀約官司。“他想和老婆共組工作室，現在當然一毛都不給于正賺。”

對此，于正及陳曉共同助理李丹的電話都未接、電郵也未回；陳妍希經紀人則表示：“不是事實的事不回應。”

倪安東會媒體擠笑 “新年快樂”