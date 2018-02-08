衰運夫婦同日衰 陳妍希捲約砲女神陳曉臉怒告媒人

（北京8日訊）真的有夠衰、夫衰妻也衰！
31歲的倪安東和護理師Vivi結婚8年，育有6歲女，去年6月他被拍到跟同演音樂劇《千面惡女》的管罄激吻外遇，目前再爆她對他倆提告妨害家庭。
在提供法院的錄音中，倪安東竟坦承曾劈腿“女神級”藝人、主播、甚至嫖妓，還直言女神級藝人的床技勝過Vivi。
因報導描述該女神級藝人形象清新，在演藝圈知名，演過電影和電視劇。於是網友們瘋狂臆測曾與他合作對象，因倪安東只拍過兩部電影，分別是2012年與陳妍希的《愛的麵包魂》，2013年跟劉香慈的《天后之戰》，但兩女都撇清否認。
中止經紀約
陳妍希捲沾入約砲女神的衰運，她的老公、中國男星陳曉也好不哪裡去；陳曉去年演活《那年花好月正圓》人氣暴漲，片酬也從3000萬人民幣（約1800萬令吉）直接翻倍，但接著上門的4檔戲卻一部未接，有說他正與經紀人、撮合他和陳妍希拍《神鵰俠侶》進而成為夫妻的于正互告，打算中止經紀關係。
知情人士指出，這是陳曉想離開于正第一個動作，第二步是提告打經紀約官司。“他想和老婆共組工作室，現在當然一毛都不給于正賺。”
對此，于正及陳曉共同助理李丹的電話都未接、電郵也未回；陳妍希經紀人則表示：“不是事實的事不回應。”
倪安東會媒體擠笑 “新年快樂”
倪安東周三被媒體直擊現身公司門口，他搬著大箱子，面對記者連串提問，他漲紅耳朵、保持微笑、1句不答，只說“新年快樂”4個字，工作人員表示他是去還東西的。
而倪安東的妻子Vivi則透過友人表示，目前在處理一些事情，她不方便對外說什麼，管罄也不願回應，但據友人表示，管罄當時和倪安東曖昧之際，早已告誡她，倪安東是偷吃慣犯，要她注意，但她沒聽進去。
管罄氣焰太高
去年新聞爆發後，管罄雖和倪安東還有舞台劇《千面惡女》演出，但兩人漸行漸遠，現在已無聯絡，並表示“這個新聞也對她造成很大傷害，她已經在用時間及最大努力在彌補這一切”。
不過，“漸行漸遠”這說法被Vivi打臉，她原只想乾脆離婚，獨自賺錢養女兒Chloe，但管罄的小三氣焰太高，去倪安東美國家時，倪家出來迎接她，還反嗆元配，讓她難堪也憤而提告。