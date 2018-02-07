公巴船主沉船失聯17年 遺物重現人在哪?

（檳島西南區7日訊）巧合還是先兆？17年前載客出海垂釣後沉船失聯至今的公巴船主高福源，其隨身黑色挎包昨午被公巴海尾漁民撈到，在漁民撈到挎包前夕，高福源的妻子張亞妹罕見地連續數天夢到他，開車時丈夫模樣也不時在腦海中閃過。

張亞妹（67歲）昨晚7時接獲弟婦陳亞金通知指有漁民捕魚時撈到高福源的挎包，就相約在今早前往公巴海尾碼頭確認挎包確實是當年高福源的隨身物。

家屬打開當年的挎包，高福源的大馬卡、駕照、老花眼鏡、摩多鎖匙、梳子、衛星導航等物都在，當地漁民嘖嘖稱奇，家屬認為真相迄今未明，失蹤謎團更加耐人尋味。

內含大馬卡眼鏡鎖匙

高福源是於2001年10月1日早上載4名印尼籍垂釣客出海釣魚，天氣惡劣導致漁船沉沒，高福源與4名乘客皆墜海，不過4名乘客較後獲救，高福源則一直失聯至今。

張亞妹較後在另一名弟婦黃素葉協助下，把佈滿淤泥的挎包，領回清洗，她們驚訝沉入海底17年的挎包表面雖依附許多貝類，但沒有腐蝕，包內另一小個防水包也完好，只有大馬卡與駕照因浸水模糊，導航器鏡面、老花眼鏡框架褪色，以及摩多鎖匙與數個錢幣等物變黑。

張亞妹在接受本報記者訪問時坦言，她在丈夫失蹤半年後，已受家人勸告接受丈夫不在人間的事實，並在檀香寺為夫安置神祖牌，她每年也定時去誦經回向和頂禮。

“過去幾天，我時常夢見他平時講話和穿衣的模樣，獨自開車時也會一直想到他。”

妻痛苦10年終放下

她說，相隔17年的發現，沒有帶來奇蹟，她曾為此痛苦10年，好不容易再堅強生活起來，如今沉重心情已經放下，目前與4名子女生活寫意，自己也有了宗教信仰寄託，並有一份固定工作，人也開朗很多。

“人活著要繼續往前走，高福源出事時大約60歲，若還在也有77歲了，我小他10歲，但我們向來感情恩愛，所以開始時打擊很大，但慶幸身邊有兄弟家人陪伴與支持，非常感恩。”

張亞妹回憶當年，高福源是在中秋節當天清晨獨自開船載4名電話預約的印尼籍垂釣客出海釣魚，當天天氣惡劣下大雨，丈夫晚上遲遲未歸，後來便接獲丈夫在葫蘆嶼海域沉船失蹤的消息。

“我和家人當時覺得事有蹊蹺，為什麼只有他連人帶船失蹤，後來漁船在1個月後被漁民撈起，警方也有發現船有被蓄意破壞的疑點，遺憾一直沒能破案，真相成謎。”

沉船真相成謎