【花蓮強震】 釀4死243傷53失蹤 大樓傾斜悶燒 恐倒塌

（台北7日訊）台灣花蓮近海自上周日起便地震不斷，昨晚發生6級強震，全台均感到震動，其中位於震央的花蓮市區震度達7級，有4棟建築物倒塌或傾斜。截至中午，已造成至少4死243傷，另有53人失蹤。情況最為嚴重的雲門翠堤大樓，地面層至2樓完全崩塌，阻斷住戶逃生路口。

據了解，花蓮的軍方花蓮附屬醫院大樓、統帥大飯店、阿官火鍋大樓、花蓮商校街2號旅店、雲門翠堤大樓等建築物損毀嚴重。多座大樓地下整層下陷，一樓變地下，大批消防員趕到現場救援。

逃生路被阻 多人被困

其中雲門翠堤大樓傾斜嚴重，目前已向前傾斜60度，大樓內亦有多處冒煙，有傳地下室發生悶燒、恐有倒塌危險。一度傳大樓內至少有140人失聯，之後聯絡上90餘名住戶，失蹤人數降至53人。

據報，雲門翠堤大樓高約10層，倒塌的地上兩層分別為旅店及火鍋店；3樓以上全為民居，約有85戶。大廈管委會說，目前確認地面兩層事發時最多有16人在內。而事發後，救難隊員出動雲梯車由上往下救援，救出六十多人，另有2人不幸罹難。

花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖稱，經紅外線偵測後，確認4樓以上建築結構完整、無裂縫，初步排除施工疑慮。研判因斷層帶正好位於大樓騎樓處，也就是建築物為脆弱的部位，故坍塌後重力不穩，建築物才向前傾斜。

地面上有11樓的統帥大飯店在強震後，往下塌陷，3樓變成1樓。一樓大廳有兩名值班員工失聯，在地下一樓的工務部門人員陳明輝在透過電話與搜救人員聯繫後，受困約4小時後被救出。另一人仍待救。