【花蓮強震】 Hebe 14樓戴近視鏡逃命

（台北7日訊）逃！周二深夜時分，花蓮地區發生規模6.0強震，震度4級以上地區包括花蓮、宜蘭、新北、台北，北台灣都被搖得很有感覺，田馥甄（Hebe）住在14樓，心有餘悸表示“被晃（慌）到”，稱已經開大門、帶水、穿羽絨外套、戴近視眼鏡，東奔西跑準備逃命，看來受到不小驚嚇，有感於最近地震連連。“真心不鬧，要來準備地震包”，呼籲粉絲做好緊急應變“願大家都一切安好”。

相較於Hebe，Ella平靜許多，也在第一時間在臉書報平安，並請大家警防餘震，並祈禱眾人都能好好過年。“這個夜晚無法入睡，祈求一切安好，拜託拜託老天爺，讓受困的人可以脫險，拜託拜託！”

Selina則是在4日地震時，幽了自己一默，公開自己的地震SOP是“開大門、裝水、拿毛毯、抱狗！”以及小心余震，這次則沒有另外發文。

張震嶽 酒館震得一塌糊塗

在花蓮博愛街開了小酒館的張震嶽，常在店內打碟表演，周二深夜花蓮大地震，他周三在臉書報平安：“謝謝朋友關心，我在台北，但這兩天還是要回花蓮。”

張震嶽表示看了員工傳來店內照片。“器皿酒水燈具桌椅震得一塌糊塗，願神保佑花蓮”。網友紛紛關心張震嶽，回花蓮注意安全。

王仁甫 民宿沒受影響

在宜蘭頭城開設PLAY Hotel民宿的王仁甫與季芹，他於震後在臉書報平安“謝謝大家關心，目前頭城沒事”，也為花蓮人祈禱著“希望大家平安！！希望花蓮可以平安渡過”。

伊能靜抱女往外衝

目前從中國回台的伊能靜，地震時當機立斷抱起女兒“小米粒”與保母到門外避難，稍後她餘悸猶存在微博發文，表示到現在仍不敢入睡。

伊能靜表示原以為地震持續很久，但看新聞才發現僅有30秒，當下家裡所有的燈都在晃，她跑進房間抱起米粒，就與保母到門外走廊的三角處避難，保母還提醒要拿個椅墊放在孩子頭上，以免被掉落物品砸傷。

伊能靜稱過去在日本讀書時做足防災訓練，知道有時第一個地震後可能還會有更強的地震，因此後來一直在女兒門外守著，沒有入睡。

其他藝人如張惠妹、王心凌、潘瑋柏、羅志祥、徐若瑄、舒淇、林志玲等

也透過臉書報平安，並祈求“天佑花蓮，親愛的家人們平安。”