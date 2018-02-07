【英超】切爾西正副隊長聲援 孔蒂暫不被解雇

（倫敦7日訊）英國各大媒體都指出切爾西暫時不會解僱主帥孔蒂，他們將根據球隊接下來的成績來決定意大利人的去留。切爾西隊長卡希爾、副隊長阿斯皮利奎塔等球員面對媒體時，集體發聲支持主帥。

英媒稱切爾西高層召開內部會議對孔蒂的問題進行討論。切爾西高層認為切爾西的成績還沒爛到無可救藥的地步，換帥並不現實。切爾西日前以1比4慘敗給沃福特，這讓孔蒂在切爾西的未來蒙上陰影。切爾西高層從實際的角度出發，他們相信目前解雇孔蒂並不是一個正確的決定。

切爾西目前還在英超前四行列，而且在歐冠和英足總杯也有爭冠的可能性，這些都被高層認為是不該解雇孔蒂的原因。孔蒂雖然近期戰績不佳，但他卻是英超史上執教勝率最高的主帥。OPTA數據顯示，在所有執教場次超過5場的英超主帥中，孔蒂的勝率最高（與瓜迪奧拉並列第一），達到70.3%。

切爾西隊長卡希爾表達對孔蒂的支持，他說：“無論發生什麼，球員都有著不可推卸的責任，主帥實際上幹了一份相當了不起的工作。這是我們的最糟糕時刻，我甚至不能相信這是我們的表現，真是糟透了。我們需要保持冷靜，千萬不要亂了方寸。”

孔蒂給球員放假3天

切爾西主帥孔蒂給隊員們放假3天，期盼緩解疲勞，減輕傷病問題。傷病對於切爾西的影響也日益嚴重，克裡斯滕森、巴克利都遭遇腿筋拉傷，莫拉塔的復出時間也是未知數。

切爾西進入2018年踢了10場比賽，只贏2場。從2月下旬到3月中旬，切爾西還將遭遇魔鬼賽程，連戰巴塞羅納、曼聯、曼市，這段魔鬼賽程的成績將很可能決定孔蒂的帥位。

阿布不想悲劇重現

英媒稱切爾西力挺孔蒂，是因為老闆阿布拉莫維奇已經吸取教訓，他不允許球員決定主帥命運的事情再次在切爾西發生。此前的切爾西歷任主帥，包括斯科拉里，博阿斯以及二進宮時的穆里尼奧，都是因為球員的不滿，而最終成為犧牲品。阿布近來一直在倫敦，但是他並沒有聽取球員的意見，即便去訓練場視察，阿布也只會和切爾西高管或者孔蒂直接對話，而不是和球員們進行交流。阿布吸取穆里尼奧二進宮時下課悲劇的教訓，如今更信任管理層的判斷。