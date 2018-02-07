兇徒不滿執法 縱火燒車報復JPJ

（江沙6日訊）霹靂江沙陸路交通局露天停車場今日凌晨發生大火，燒毀5車，包括3輛嶄新的巡邏車；由于附近篱笆留下剪開的洞口，不排除是別有居心者潛入縱火，可能是先前充公車輛的執法行動埋下伏筆，但真正動機有待調查。

此案發生於凌晨約2時，陸路交通局在事故中損失3部用來巡邏的四驅車，另外兩部則是充公回來的富豪（Volvo）轎車。

在現場不遠的篱笆，發現被剪開和留下容得一個人經過的洞口，目前尚在調查失火原因。

江沙警區主任德米茲到現場了解案情指出，警方于凌晨約3時接到江沙陸路交通局范圍內轎車起火燃燒的投報。

初步調查顯示，案件可能涉及刑事法典436條文，即蓄意縱火破坏，3輛巡邏車都是新車，分別是兩輛Fortuner和一輛皮卡車，以皮卡車最新，另兩輛几乎完全燒毀的富豪轎車則是陸路交通局執法期間充公。

他指出，警方目前發現縱火疑點，陸路交通局靠近大路邊的篱笆遭剪破，警方將深入調查。

“警方是從刑事角度查案，消拯局則會從火災的肇因切入，我們將會互相配合展開調查。”

警尋獲線索

陸路交通局大門保安亭有一名保安員值班，篱笆遭剪開的破洞則在側邊靠近大路處，警方相信超過一人涉及。

“前一段時間，陸路交通局曾展開一兩次執法充公案件，我無法透露更詳細資料，以免影響調查工作。不排除有人對執法行動不滿，陸路交通局之前有听到不滿聲音。”

目前警方還未逮捕任何人，不過已有一些線索。

据了解，保安員試圖搶救不果，而且曾傳出爆炸聲，火勢失控10分鐘后，才撥電消拯局求助。

此外，陸路交通局官員人不願回應媒體的詢問。

疑剪籬笆闖入縱火

霹州消拯局副主任莎雅妮透露，江沙消拯局於凌晨約2時36分接到投報，抵達現場灌救10分鐘后，才控制火勢。

她說，消拯局出動兩輛消拯車及一輛水車灌救， 動員16人，並於凌晨約3時46分收隊。

“消拯單位將會展開鑑證工作，現場有強行進入的跡象，篱笆留下剪開的洞口，目前仍無法确定火災肇因，一旦發現可疑物件，將會帶走化驗，但目前仍未發現可疑物件，消拯犬已進入災場找尋縱火痕跡。”

共有6輛車涉及，3輛為陸路交通局巡邏車，其餘3輛為轎車，即兩輛富豪与一輛靈鹿。