檳市廳等值停車固本補償 歸還可退款

（檳城6日訊）持有檳島泊車電子付費器（SPG）的車主可從明日起至3月31日，前往檳島市政廳櫃檯歸還配備，並索取與餘額同等價值的停車固本。

檳島市政廳主席尤端祥今日召開記者會說，由Alam Indah所發出的停車固本和SPG配備其實是可以用到今年12月31日的，但近期SPG系統出現問題，該廳正在解決當中，並保證將會歸還配備內的餘款給持有者。

他說，市政廳將以停車固本替代現金退還配備餘款給車主，配備內含有少於50令吉餘款的車主將可現場領取與餘款同等價值的停車固本，超過50令吉餘款者則必須經過另一輪審核。

舊固本可用到年杪

“車主購買SPG的時候是必須先繳付25令吉押底金和50令吉停車費，一共75令吉。歸還SPG者也可以索取25令吉押底金，因此明天開始歸還配備最高可以索取價值75令吉的停車固本。”

他說，凡是申請退款的車主都必須攜帶身份證及填寫切結書，確保沒有欺詐行為，此舉記錄也供該廳作為日後參考或呈堂證據。

無法親自出席者也可將身份證副本、配備及聲明書交給他人代為處理。

儘管一些持有者的配備餘款已經歸零，但尤端祥指該廳還是可以通過系統查詢到配備名單和余額，並提醒民眾不要虛報餘額，否則將必須面對法律責任。

“為了有效降低使用者的問題，並遏制問題延伸，檳島市政廳作出退款決定。目前這筆退款由檳島市政廳承擔。”

雖然如此，他指市政廳也受到內部財政及條例所約束，因此才會出現可先歸還不超過50令吉的餘款，而不是全數補償。

SPG持有者可從2月7日至3月31日，到舊關仔角檳島市政廳4號櫃檯歸還配備，開放時間為週一至四上午8時30分至中午12時30分、下午2時至4時30分，以及週五上午8時30分至中午12時15分、下午2時45分至4時30分。欲知更多詳情可聯絡04-2592130或04-2610182。

出席記者會者尚有檳島市政廳秘書安南以及檳島市政廳財務管理常務委員會交替主席黃順祥。