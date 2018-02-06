馬爾代夫晉緊急狀態 多國吁民眾暫勿前往

（馬累6日訊）素有“蜜月天堂”美譽的印度洋島國馬爾代夫的政局危機加深，總統亞明拒絕按法院命令釋放異見人士，更頒布為期15天的全國緊急狀態令，其同父異母的兄長、前總統加堯姆與早前計劃要彈劾總統的最高法院首席法官被捕。鑑於政局不穩，中國、美國、印度等多國已呼籲國民暫時不要前往馬爾代夫。

緊急狀態令賦予馬爾代夫當局更大權力拘捕、搜查及限制集會。當局指，國家安全因早前最高法院的判決而受威脅。不過，現時流亡海外的前總統納希德指緊急狀態令不合法，促請民眾不要遵從。

這已是亞明任內第二度頒佈緊急狀態，他於2015年11月以有人企圖暗殺他為由，作出相同決定。

前總統及多名法官被捕

高院早前頒令，指亞明拒絕執行釋放政治犯的法令，將啟動彈劾。最高法院首席法官賽義德及另一名法官，在緊急狀態令生效後，隨即被警方以調查之名強行帶走，但未交代他們所涉罪行及調查詳細，大批警員包圍法院大樓，禁止法官離開。

承諾確保外國人安全

曾掌權卅年、亦是亞明兄長的前總統加堯姆，因其反對派身份，且被指企圖推翻同父異母弟弟、58歲總統亞明而被捕。加堯姆錄下講話片段交由家人發布，強調自己沒犯法，呼籲民眾與他站在同一陣線。

國會已宣布無限期休會，目前政府已在國會大樓及其他政府辦公室部署近百名防暴警察，應對緊急情況。亞明承諾，將確保所有馬爾代夫人及在馬爾代夫生活和到訪的外國人安全。盡管實行緊急狀態後，某些權利將受限制，但一般活動、服務和商務將不受影響。

中國外交部發言人呼籲，正在馬爾代夫的中國遊客密切關注安全形勢，近期準備前往的中國公民在當地局勢穩定前，暫勿前往。聯合國及美國等多國敦促馬爾代夫政府尊重法院決定，美國呼籲馬爾代夫政府要尊重民主；英國外長約翰遜亦呼籲亞明馬上解除緊急狀態。