與錢鍾書季羨林並列 國學泰斗饒宗頤逝世

（香港6日訊）中國當代國學大師饒宗頤於今天凌晨去世，享年101歲。去年8月，饒宗頤剛剛過完百歲生日。

饒宗頤1917年生於廣東潮州,長期致力學術研究，學術界曾先後將他與錢鍾書、季羨林並列，稱之為“北錢南饒”和“北季南饒”。

饒宗頤是當代著名的歷史學家、考古學家、文學家、經學家、教育家和書畫家。長期潛心致力於學術研究，其巨著《饒宗頤二十世紀學術文集》全套共十四卷二十大冊，學問遍及上古史、甲骨學、簡帛學、經學、禮樂學、宗教學、楚辭學、史學、目錄學、古典文學及中國藝術史等十三大門類。

文、藝、學三者兼備

藝術創作方面，饒宗頤在傳統文學、書畫、音樂方面都有涉獵，可謂“一身而兼三絕”。

饒宗頤在藝術方面、尤其於繪畫、書法造詣尤深,擅長山水畫，寫生及於域外山川，不拘一法；人物畫取法白畫之白描畫法，於李龍眠、仇十洲、陳老蓮諸家之外，開一新路，曾得到張大千的贊賞；書法方面，植根於文字，而行草書則融入明末諸家豪縱韻趣，自成一格；詩詞方面，他古體、律、絕，無一不精，尤擅填詞，又騷、賦、駢、散，無一不曉，甚至在音樂，特別是古琴，也素有涉獵。

饒宗頤是香港大學名譽文學博士及桂冠學人，港大發表聲明哀悼，署理校長譚廣亨代表師生向饒教授家人致以最深切慰問。

香港中文大學前校長沈祖堯說，約一個月前曾探望饒宗頤，對他離世的消息感到非常難過。浸會大學饒宗頤國學院榮譽顧問陳致說，饒宗頤在中國傳統文化研究方面幾乎無所不包，文字研究亦有卓越貢獻，難以概括他的成就，而且饒宗頤自學成材，研究的廣度深度俱備，相信在現時經已體制化的學術界之中，是後無來者。