與錢鍾書季羨林並列 國學泰斗饒宗頤逝世

（香港6日訊）中國當代國學大師饒宗頤於今天凌晨去世，享年101歲。去年8月，饒宗頤剛剛過完百歲生日。
饒宗頤1917年生於廣東潮州,長期致力學術研究，學術界曾先後將他與錢鍾書、季羨林並列，稱之為“北錢南饒”和“北季南饒”。
饒宗頤是當代著名的歷史學家、考古學家、文學家、經學家、教育家和書畫家。長期潛心致力於學術研究，其巨著《饒宗頤二十世紀學術文集》全套共十四卷二十大冊，學問遍及上古史、甲骨學、簡帛學、經學、禮樂學、宗教學、楚辭學、史學、目錄學、古典文學及中國藝術史等十三大門類。
文、藝、學三者兼備
藝術創作方面，饒宗頤在傳統文學、書畫、音樂方面都有涉獵，可謂“一身而兼三絕”。
饒宗頤在藝術方面、尤其於繪畫、書法造詣尤深,擅長山水畫，寫生及於域外山川，不拘一法；人物畫取法白畫之白描畫法，於李龍眠、仇十洲、陳老蓮諸家之外，開一新路，曾得到張大千的贊賞；書法方面，植根於文字，而行草書則融入明末諸家豪縱韻趣，自成一格；詩詞方面，他古體、律、絕，無一不精，尤擅填詞，又騷、賦、駢、散，無一不曉，甚至在音樂，特別是古琴，也素有涉獵。
饒宗頤是香港大學名譽文學博士及桂冠學人，港大發表聲明哀悼，署理校長譚廣亨代表師生向饒教授家人致以最深切慰問。
香港中文大學前校長沈祖堯說，約一個月前曾探望饒宗頤，對他離世的消息感到非常難過。浸會大學饒宗頤國學院榮譽顧問陳致說，饒宗頤在中國傳統文化研究方面幾乎無所不包，文字研究亦有卓越貢獻，難以概括他的成就，而且饒宗頤自學成材，研究的廣度深度俱備，相信在現時經已體制化的學術界之中，是後無來者。
獲港大頒桂冠學人 小行星以其命名
饒宗頤文學成就非凡，多年來獲無數海內外學界和藝壇多個重要獎項與殊榮，當中包括法國法蘭西學院的漢學儒林特賞、遠東學院院士、巴黎亞洲學會榮譽會員、俄羅斯國際歐亞科學院院士；香港大學、香港嶺南大學、香港公開大學、香港科技大學、香港中文大學、澳門大學、日本創價大學、澳洲塔斯曼尼亞大學、香港浸會大學、香港樹仁大學的榮譽博士銜；法國索邦高等研究院的首位人文科學榮譽國家博士學位；法國文化部的藝術及文學軍官勳章；香港特別行政區政府的大紫荊勳章、香港藝術發展局的終身成就獎、中國藝術研究院中華藝文終身成就獎、西泠印社社長、天一閣名譽館長等等。
除了獲獎無數，甚至小行星以館饒教授命名。2011年10月，南京紫金山天文台將國際編號為10017的小行星命名為“饒宗頤星”，以肯定饒宗頤的卓越成就，褒獎他對中國文化事業乃至對人類文化發展作出的貢獻。
獲全球華人國學終身成就獎
2012年，饒教授當選為法蘭西學院美文與銘文學院外籍院士，是首位中國以至亞洲漢學家獲法蘭西學院銘文與美文學院選任為其學院的外籍院士。2014年，饒宗頤亦獲頒香港大學首位“桂冠學人”榮銜，是為該校最高學術榮譽。
2014年9月，他獲首屆“全球華人國學大典終身成就獎”；2015年4月，在北京舉行的影響世界華人盛典上，他再獲終身成就獎。