【英超聯賽】沃福特7分鐘進3球 10人切爾西1比4慘敗

（倫敦6日訊）“藍調”切爾西在英超第26輪客場以1比4慘負沃福特，遭遇連敗後仍居前四。巴卡約科累計兩張黃牌被罰下，迪尼射入點球，阿扎爾世界波扳平。揚馬特、德烏洛費烏和佩雷拉在7分鐘連入3球。

沃福特上次取勝切爾西還是1999年。切爾西延續無鋒陣，威廉、路易斯和摩西輪換出場，新援吉魯替補上演首秀。

上一輪遭遇0比3重創的切爾西希望用一場勝利來恢復士氣，然而事與願違，巴卡約科早早被罰下讓切爾西早早交出主動權，最後時刻更是被對方7分鐘內3次破門。一場1比4的慘敗讓孔蒂的帥位亮起紅燈。

阿扎爾世界波

比賽一開始，沃福特兇猛的進攻就讓切爾西喘不過氣來，切爾西很難將球傳到對方的半場。巴卡約科的頻繁失誤使得後防線不得不加大長傳的力度。切爾西的小個子三叉戟在爭搶高球上毫無優勢，這樣一來，切爾西的三條線都呈現脫節的窘狀，無法組織起有效的進攻。阿扎爾扳平比分的世界波固然精彩，但那主要還是他強悍的突破和遠射能力。

全場比賽，切爾西只有7次射門，而沃福特則是切爾西的三倍，射正次數（8次）比切爾西總數還多。切爾西射門次數最多的竟然是第64分鐘才替補出場的吉魯。雖然切爾西控球率以55.4%比44.6%稍佔上風，但根據統計，皮球有31%的時間是在切爾西的1/3區域，而在沃福特只有22%，沃福特在場面上佔據主動。雖然切爾西一度將比分追平，但體力和士氣上的優勢還是讓沃福特在最後時刻連進3球將切爾西擊倒。

切爾西21年恥辱

切爾西兩輪比賽丟7球，失球總數達到23個，並且已經遭到本賽季聯賽的第6場失利。上賽季切爾西總共也才輸掉5場比賽。這是切爾西歷史上第二次連續兩次英超丟掉3球或3球以上，上一次已經是在21年前。

本輪比賽，曼市被彭利逼平，利物浦和熱刺捉對廝殺，本是切爾西追逐曼市並甩開身後追兵的大好機會。但切爾西意外慘敗後，利物浦已經超越切爾西成為第三。