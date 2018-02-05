【喝咖啡中毒案】剪開包裝摻毒 毒販棄阿依淡 僅檳城中招

（巴生5日訊）武吉阿曼全國毒品罪案調查部副總監（情報与行動）拿督江志堅副總監披露，摻有毒品的榴槤咖啡中毒事件，只在檳城發生。摻入毒品的榴槤咖啡，主要是被不法集團用於夜店內販售，並沒有流出檳城以外的地方。

他表示，根據警方調查，有關即溶榴槤咖啡曾被人打開包裝袋，摻入毒品後再完整封回，因此比原裝重了10克，因此公眾難以察覺。

大馬化學局正化驗有關榴槤咖啡的成分與毒品含量，以作進一步確認。

夜店內販售

江志堅今日在巴生南區警區召開馬印兩國警方共享情報，搗獲販毒集團的建功記者會上，受詢毒榴槤咖啡事件的進展時指出，相信是有不法分子害怕被警方逮獲，情急下把毒榴槤咖啡隨便丟在檳城阿依淡麗雅花園（Taman Ria）的一處垃圾堆。

他形容，由於公眾普遍認為榴槤咖啡屬於價格較貴的咖啡，垃圾工友及公眾見到後，以為被丟棄的咖啡袋仍完好，便撿拾分送給友人喝下結果出事。