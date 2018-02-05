【喝咖啡中毒案】剪開包裝摻毒 毒販棄阿依淡 僅檳城中招

（巴生5日訊）武吉阿曼全國毒品罪案調查部副總監（情報与行動）拿督江志堅副總監披露，摻有毒品的榴槤咖啡中毒事件，只在檳城發生。摻入毒品的榴槤咖啡，主要是被不法集團用於夜店內販售，並沒有流出檳城以外的地方。
他表示，根據警方調查，有關即溶榴槤咖啡曾被人打開包裝袋，摻入毒品後再完整封回，因此比原裝重了10克，因此公眾難以察覺。
大馬化學局正化驗有關榴槤咖啡的成分與毒品含量，以作進一步確認。
夜店內販售
江志堅今日在巴生南區警區召開馬印兩國警方共享情報，搗獲販毒集團的建功記者會上，受詢毒榴槤咖啡事件的進展時指出，相信是有不法分子害怕被警方逮獲，情急下把毒榴槤咖啡隨便丟在檳城阿依淡麗雅花園（Taman Ria）的一處垃圾堆。
他形容，由於公眾普遍認為榴槤咖啡屬於價格較貴的咖啡，垃圾工友及公眾見到後，以為被丟棄的咖啡袋仍完好，便撿拾分送給友人喝下結果出事。
提防陌生人送咖啡 賣有害飲食可判監
（檳城5日訊）檳州警方證實，喝下即溶咖啡後不適的2名受害者，是喝下Penang White Coffee即溶咖啡，與早前名5人喝的榴槤即溶咖啡是同一公司的品牌，但不同口味。
東北區警區主任安華奧瑪今天公佈這2種咖啡的牌子，並要公眾小心提防陌生人免費送的咖啡。
他說，目前警方是援引刑事法典272條文（摻雜供出售飲料或食物）調查。
“在此條文下，任何人摻雜任何食物或飲料成為有害食物或飲料及蓄意出售，可判監禁最高6個月，或罰款最高2000令吉，或兩者兼施。”
調查沒突破性進展
去年11月檳州警方曾偵破首宗美祿和果汁毒包案件，有傳言指這批有毒咖啡和販毒集團有關。檳州警方是在去年11月27日清晨突擊北海某公寓偵破首宗美祿冰毒品案，逮捕5名男女毒販，並充公大批已經摻雜毒品的美祿和果汁茶包。
“毒咖啡”案發至今，警方仍在調查這宗件的動機，但目前並沒有突破性的進展。
檳州毒品罪案調查組主任麥都今日接受光明日報詢問說“除非再有新發現或進展，無論如何，警方不排除任何可能性，會進行全方位的調查，投毒者的動機和目的。”
麥都說，毒品罪案調查組目前並沒開檔調查，“毒咖啡”案全權由刑事組展開追查，包括投毒者的身份和動機。
中毒受害者情況穩定
安華奧瑪證實目前遭摻雜毒品的白咖啡和榴槤白咖啡，都是同一個牌子的產品。截至今天有7人，包括2名華裔女子，一名華青、2名尼泊爾男外勞和2名巫裔男子，在飲用後中毒送院。
他說，警方目前已接到包括受害者及咖啡廠的經理在內的5份投報，包括來自3名醫護官員、1名華裔女受害者及My Cafe市場及銷售有限公司工廠經理。
目前，6名受害者已抽血化驗及進行尿檢。而有毒的咖啡樣本也已經送去化驗。
安華奧瑪說，其中一名18歲的華青在27日被送到檳城醫院治療後“逃離”醫院，目前仍未到警局報案。
“目前我們還在調查當中，還沒有突破性的進展。”
詢及中毒送院治療的受害者，他表示全部都穩定，包括前天送院的2名最新的受害者。
等待最新指示 榴槤即溶咖啡仍下架
Penang White Coffee即溶咖啡目前仍在某廣場及百貨公司上架出售，還有不少中國人購買。
至於榴槤口味即溶白咖啡，自1月31日開始至今仍未重新上架。衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉昨日證實，咖啡出現污染性化學品與廠商無關，衛生部不會指示下架有關咖啡。
加馬百貨公司銷售經理王麗芬說，該百貨公司原先計劃今日重新上架有關咖啡，但因人手不足，可能安排近日重新上架。
陽光零售連鎖集團總經理余錦明說，該廣場還在等候咖啡廠商的最新指示，因此有關咖啡仍在下架中。
他說，該廣場目前僅下架該廠商榴槤口味白咖啡而已，其他口味的咖啡仍繼續上架售賣。
受害者增多2人很可疑 衛部促警速調查
（吉隆坡5日訊）衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉說，“有毒即溶咖啡事件”已隨著增多兩名受害者而變得非常可疑，衛生部已促請警方加快全面調查，以鑑定事件是否具有刑事犯罪的因素。
他於今日為“2018年世界癌症日”主持推介禮後，詢及檳城又有兩名垃圾車司機喝了“MyCafe”即溶咖啡後感到不適的問題時，如此回應。
他認為，由於至今的5名受害者所喝的咖啡都不是買自商店，顯示早前與最新的事件有連貫性。
“有的是從他人獲得有關咖啡，有的則是喝了從垃圾桶檢來的同一品牌咖啡，整件事情令人起疑。”
無法掌握犯罪者身份
詢及製作毒品榴槤咖啡的主謀，江志堅說，警方目前仍無法掌握有關犯罪者的身份，全國及檳州警方毒品罪案調查組正加緊追查，如把咖啡丟在垃圾堆的人士身份。
對於這類毒咖啡已存在多久，他表示，正如警方毒品罪案調查組經常在執法行動中，破獲各式各樣有芒果、草莓、巧克力口味等的沖泡溶劑。
“犯罪團伙會買下這些原裝沖泡飲料後，打開包裝袋摻入冰毒、克他命、愛他死等粉狀毒品，密封後再以高價出售牟利。”
他揭露，甚至有不法分子把上述兩三種毒品摻在一起，再以不同的高價販賣。
“警方曾取締過被摻入毒品的利賓娜和飲料，犯罪團伙目前的幹案手法，則以摻入毒品的即溶沖泡粉末來販售。”
江志堅證實，毒咖啡事件的源頭是在夜店等娛樂場所，並沒廣泛流入市場。
他警告，飲用這類摻有毒品的沖泡飲品非常危險，因為人們無從得知裡頭的毒品含量與成分。若飲用過量，就會造成身體出狀況，甚至暈倒與休克，如此次毒咖啡事件的受害者。
另外，衛生部副部長拿督斯里希爾米說，雖然新加坡農糧與獸醫局已下令收Coffee Tree MyCafe的檳城榴槤口味咖啡，惟馬來西亞將會在證實該咖啡含違禁成份後，才會指示下架。
（檳城5日訊）MyCafe Marketing And Trading有限公司指出，2名垃圾車工友喝了從垃圾堆中撿到的白咖啡後入院，經過警方的初步調查顯示，上述2名工友飲用的白咖啡已經被加料。
該公司針對兩種白咖啡被加料今日第三次表文告，該公司促請公眾在購買該公司的產品前先檢查咖啡包裝，消費者也不要向陌生人或貨源來路不明的銷售處購買該公司的產品。
“我們要強調，最近發生的事件導致5位受害者及2名垃圾車工友入院，然而事件皆發生在檳州地區，該公司並沒接到其他地區及國外地區有類似事件的反應。
另一方面，該公司至今暫時沒接到相關單位要求停止銷售的指示，為此該公司會繼續與有關部門緊密合作及不斷向民眾更新最新消息。
毒咖啡事件爆發演進表
1月27日 1華裔男子和2華裔女子喝榴槤口味即溶咖啡後不適被送院，其中1名華裔女子已報案；華裔男子入院後則逃走。
1月30日 2名尼泊爾籍保安員喝下同一牌子即溶咖啡後不適被送院，院方已報案。
1月31日 各百貨公司及廣場皆以安全為由，下架有關咖啡；衛生部懷疑飲料中所含的特定成份引起化學反應。
2月1日 My Cafe市場及銷售有限公司工廠經理報案，聲稱咖啡產品遭不明人士破壞；衛生部長蘇巴馬廉證實，發現咖啡出現不應存在的污染性化學品，因此報案要求警方調查。
2月2日 警方將2名尼泊爾男子的血液樣本送往化驗；My Cafe市場有限公司發文告指，涉案咖啡疑被加料，包裝有被剪開後重新密封的痕跡，且重量也比原裝重12克。
2月3日 2名巫裔男子喝下同一牌子，但不同口味的即溶咖啡後不適被送院；蘇巴馬廉指咖啡出現污染性化學品與廠商無關，衛生部不會指示廠商下架有關咖啡。
2月4日 警方將2名巫裔受害者的血液、尿液及Penang White Coffee咖啡樣本送往化驗。