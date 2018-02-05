地產大亨豪擲309萬 中首顆私人衛星升空

（北京5日訊）中國的人造衛星向來都是由國家主導，不過這個局面近日被打破。由地產大亨、萬通集團創始人馮侖，斥資500萬元人民幣（約309萬令吉）打造的“風馬牛一號”衛星，近日已在酒泉衛星發射中心，隨著首顆地震衛星“張衡一號”一同發射升空，並成功進入軌道，成為中國首顆私人衛星。

據報導，“風馬牛一號”外形與鞋盒大小相仿，重量4公斤，配備了4K高畫質全景照相頭，可以呈現360度太空高清照片。“風馬牛一號”進入軌道後，每天會飛越中國3次，向地面傳送實時的聲音、圖片，馮侖希望未來能進行衛星直播，實現商業化盈利。

未來將開直播賺錢

馮侖說，早在兩年前參觀美國太空總署訓練時，就想發射私人衛星，起初想透過衛星直播獲得收入，可惜因為審批流程和發射時間無法配合，最終未能完成。

他說，此次發射的衛星將主要用於公益和教育，主要是作為嘗試探索，在未來後續的衛星上再考慮實現商業化盈利。

馮侖希望通過“風馬牛一號”來實現衛星和手機互動娛樂的結合，探索媒體的新玩法，比如將逝者的DNA信息存入衛星發射到太空中，甚至發射一個智能機器人到月球上，畫一個中國地圖圈地，取回月球上的土壤。他說：“如果我們有一顆衛星在天上能夠直播‘紅月亮’，肯定（有人）付費去看，一定是非常好的效益。”

逐漸開放商業航天

目前，中國每年發射的衛星當中，有70%左右是政府主導或軍用，怎樣才有資格能發射一顆私人衛星呢？據介紹，首先要擁有能研發出衛星的專業團隊，然後將衛星上需要擁有的功能上報相應主管部門審批，再找到發射服務方，付費安排火箭上面的位置，最後完成發射。

作為中國唯一可以提供衛星發射，以及開展國際空間技術合作的商業機構，中國長城工業集團副總裁傅志恆說，隨著中國軍民融合逐步推進，雖然目前還未看到商業航天公司有清晰的商業模式，但未來國家肯定會出台更多鼓勵的政策支持商業航天。