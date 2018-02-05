【英超聯賽】最後10多分鐘瘋狂進3球 凱恩爭議點球救主

（倫敦5日訊）“紅軍”利物浦在英超第26輪焦點戰主場以2比2戰平熱刺。紅軍頭號得分手薩拉赫梅開二度，熱刺雙星萬亞馬和哈里-凱恩兩度扳平。凱恩的壓哨（第95分鐘）爭議點球救熱刺。兩隊在比賽最後10多分鐘瘋狂進3球。

利物浦在第3分鐘就進球，當時戴爾回傳失誤，薩拉赫插上單刀破門。薩拉赫也成為第4位英超單季完成20球的非洲球員。 他的20個英超進球只用25場，超越托雷斯和斯圖里奇，成為利物浦隊史上最快打入20粒英超進球的球員。

薩拉赫2球助紅軍2度領先

比賽第80分鐘前，利物浦還是1比0領先。第79分鐘萬亞馬才剛替補換上場，就在1分鐘後打入一腳超級世界波扳平比分。

第87分鐘，凱恩在禁區內摔倒，裁判判罰點球。面對絕好的反超機會，凱恩罰向中路，這被守在中間的卡里烏斯撲個正著。

凱恩英超第100球

在傷停補時第2分鐘，薩拉赫強行邊線1個人打熱刺4個人，打穿熱刺的整條防線。薩拉赫在小範圍內的靈活擺脫讓熱刺的高大後衛疲於應付，連續過掉跟防他的戴維斯、協防過來的阿里以及補防的維爾通亨，最後單挑法國國門洛里又是快出一步，先把皮球捅進球門。紅軍以2比1領先。

不久後，利物浦禁區內又發生意外，拉梅拉在禁區內和范迪克有接觸後摔倒，裁判再一次判罰點球，這個判罰引起爭議。這一次凱恩沒有浪費機會，在第95分鐘扳平比分，他也打進本身在英超的第100粒進球。

比賽最後時刻跌宕起伏，特別是最後7，8分鐘的比賽簡直令人窒息。紅軍從天堂到地獄再到天堂，最後時刻煮熟的鴨子又飛了。裁判最後時間給熱刺連續判罰點球引出很多利物浦球迷的不滿。

阿里假摔遭怒斥

另一方面，熱刺中場阿里本場由於假摔吃到一張黃牌，槍手名宿伊恩-賴特表示他認為阿里根本就沒有假摔的必要。賴特說：“阿里不需要假摔，沒人需要假摔，所以我們必須要嚴厲打擊這樣的行為，一張黃牌可沒有什麼威懾力，這個懲罰不夠重。”