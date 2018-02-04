【喝咖啡中毒案】衛長：疑有集團操控 檳又2人喝到毒咖啡

（檳城4日訊）檳島再有兩人喝了即溶咖啡出事！兩名男子昨天喝了垃圾工人從垃圾桶撿到的即溶咖啡後中毒被送院治療，不過兩人所喝的咖啡並非早前傳出事件的榴槤口味即溶咖啡，而是該牌子另一種口味的即溶咖啡。

垃圾桶撿到咖啡包

最新的2名受害者是59歲的馬特和60歲的莫哈末羅斯蘭，他們是湖內垃圾承包公司的羅里司機。

衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉懷疑此案有集團在背後操控，並呼籲民眾提高警覺。

“我希望民眾不要隨意接收陌生人提供的即溶咖啡包或任何物品，因為當中有可能含有毒品成分。”

他說，早前的5人和昨日的2個新案例，受害者都呈現同樣的症狀，這不禁令人懷疑背後有集團在操控。

早前5位民眾因喝下MyCafe牌子的榴槤口味即溶咖啡而出現擬交感神經毒素症狀。蘇巴馬廉指出，當局化驗他們喝下的咖啡，發現當中含有精神活性化學物質（kimia psikoaktif）。

蘇巴馬廉指出，上述化學物質是一種毒品，喝下後會令人感到極度疲倦。

他今日出席檳州醫藥局開幕典禮後說，警方也會繼續調查這些即溶咖啡包的供應源頭。

記者詢及當局是否會召回市面上所有的MyCafe即溶咖啡包時，蘇巴馬廉指出，當局目前沒實據證明該牌子咖啡製造工廠使用違禁物，因此暫時不會召回。

MyCafe市場有限公司日前發文告說，涉事的榴槤即溶咖啡包裝曾遭篡改，其包裝外形及重量都與該公司咖啡粉的真正包裝有別。警方也表示有關咖啡包裝袋有被撕裂並重新包裝的痕跡。

2受害者情況穩定

2名受害者是於昨天午餐時，泡了從一名孟加拉籍垃圾工友送來的即溶白咖啡飲用後，中毒昏倒在宿舍內，室友馬上召來救護車將他們送到檳城醫院治療。

目前，2人情況穩定，但仍需留院觀察。

東北縣警區主任安華奧瑪受詢時證實接到投報，他說，查案官已經前往醫院向受害者錄取口供。

他說，根據其中一名受害者馬特口供，他和莫哈末羅斯蘭是在昨天下午2時多午餐時，沖泡由孟加拉籍垃圾工人贈送的即溶白咖啡。

2人喝下約10分鐘後即感覺暈眩並嘔吐，其他同事急召救護車將2人送院急救。

“馬特說，該孟加拉籍垃圾工人聲稱在垃圾桶撿到2包即溶咖啡，其中一包他自己要，另一包則轉送給馬特。”

他說，警方已會見該垃圾承包公司的主管，要求聯絡上該孟加拉籍員工，嘗試索取有關咖啡做調查。

安華奧瑪說，毒咖啡的案件已經轟動全國，公眾真的要對“來歷不明”的咖啡提高警惕。

詢及該事件的最新調查進展，安華奧瑪說目前仍在調查當中，但沒突破性的進展。

他說，警方已經錄取所有受害者的口供，目前在追查“毒咖啡”的來源或是源頭。

“目前還沒有人涉案而被捕。”

詢及是否有集團在操控，四處發派“毒咖啡”時，安華奧瑪不願置評，僅說警方仍在調查當中，不排除一切可能性。

飲用同牌子即溶白咖啡中毒

目前仍在醫院留醫的馬特和莫哈末羅斯蘭受詢時指，他們所飲用的即溶咖啡並非榴槤口味，而是該牌子另一種即溶白咖啡。

兩人說，他們都不了解“毒咖啡”案，只見包裝完好的咖啡就泡來喝，哪知卻中毒送院。

馬特當時喝了半杯，而莫哈末羅斯蘭則喝完了整杯，2人完全不知發生什麼事，一醒來人就在醫院。

記者再向他們求證，兩人確定他們所飲用的是同牌子的即溶白咖啡，但並非榴槤口味。

喝即溶咖啡中毒增至7人

首起飲用即溶咖啡而身體不適事件是於上個月27日發生，2名華裔婦女在一間神廟慈善活動上獲得即溶咖啡，並在飲用後出現不適症狀。

之前，兩名尼泊爾籍保安員本月30日在值班時獲一名身份不明女子贈送一包榴槤口味即溶咖啡，兩人飲用後身體不適，也被緊急送院治療。

目前因飲用該即溶咖啡而被送院治療的受害者已經達到7人，所幸經過治療後，都沒有生命危險。

衛生局過後化驗有關咖啡，發現裡面摻雜了毒品，惟無法確定何種毒品。