疑雙親沒助申請公民權 換登記藍變紅

（亞羅士打4日訊）疑雙親未按照規定替孩子申請公民權，米都74歲老翁在1996年更換新大馬卡後，舊有的藍登記變成紅登記，自此無法享有政府各種福利。

劉木利今早在行動黨哥打達魯阿曼區州議員張開筆陪同下召開記者會說，他是在獨立前出生於吉北區，養父母都是大馬公民，並持有報生紙。約10多年他驚覺自己持有的證件不是大馬證件，曾先後2次求助政黨和接受2次國民登記局面試，但始終沒有下文。今年1月3日接獲當局來信，內容指他於2016年提出公民權申請不被接納。

劉木利膝下無子，與妻子都已年長，希望能獲大馬卡以申請政府援助。

針對劉木利的問題，曾在內政部任職15年的黃啟棟相信劉木利是因為雙親未及時為他申請公民權有關。

黃啟棟今日受詢時說，根據聯邦憲法，凡是在馬來亞獨立前12年出世和長期居住大馬國土內者，除了在海峽殖民地出世者，任何在其他州屬出世的非馬來人，都需要申請公民權。

疑雙親未及時申請

他說，國家獨立後凡是持有藍色大馬卡者，在照片下方會註明持卡者是屬大馬公民或永久公民（Pemastautin Tetap）。

“1990年國民登記局系統化後，持藍登記者都須更新證件，而隨後推出的新身分證件，則是以藍色新大馬卡和紅色證件來區分大馬公民和永久居留者。”

至於劉木利的駕照有註明為大馬公民字眼，黃啟棟說，這或許是陸路交通局的資料存檔，仍存著劉木利當年年少時報考駕駛的資料，駕照才會註明他是大馬公民的字眼。”

黃啟棟說，國內尚有很多在國家獨立前出世，但卻沒申請公民權的非馬來人，他們一直持有紅身分證。

他說，持紅身分證者要申請公民權，必須遵照國民登記局提出所需的證件來證明他們的身分，並通過審核才獲發公民權。

另外，張開筆說，他將會針對劉木利問題，親自向國民登記局了解，同時也會尋求行動黨國會議員在下月復會的國會上反映，希望獲內政部協助，讓劉木利早日恢復公民權身分。