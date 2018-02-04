戰機遭敘叛軍擊落 俄機師拒被俘遭射殺

（大馬士革、莫斯科4日訊）敘利亞反抗軍昨天在西北部伊德利卜省擊落一架俄羅斯戰機，機師雖及時彈射逃生，但著地後拒被俘，並與反抗軍爆發槍戰，最終被殺。俄方隨後發射導彈攻擊該區域報復，傳有卅多名武裝分子遭殲滅。

目前，俄軍正與負責衝突區域的土耳其軍隊尋找遇害機師的遺體。一個基地組織前分支組織“沙姆解放組織”承認是他們擊落俄戰機。網上亦流傳飛機殘骸散落一地，反抗軍興奮慶祝，並腳踩機翼上紅星的片段。

俄羅斯國防部指，初步信息顯示，該架蘇-25戰機當天在伊德利卜省上空被便攜式防空導彈擊落。機師跳傘逃生，降落地面後被反抗軍包圍。反抗軍當時打算活捉俄國機師，但他拒被俘虜，並用手槍向反抗軍開火，結果遭射殺。

俄軍發射導彈報復

伊德利卜省是基地組織在敘利亞的分支根據地。敘利亞政府軍在俄羅斯戰機支援下，去年12月起對伊德利卜省展開大型攻勢。

有報導指，被擊落的俄國戰機當時攻擊公路上正在逃跑的民用車隊，造成7死、數十人受傷。

美否認向敘反抗軍供武

俄國官員指，擊落俄方戰機的導彈顯然由境外提供，有必要調查武裝分子取得導彈的途徑。美國國防部發言人否認提供地對空武器給敘利亞反抗軍，今後亦不會。

另一方面，土耳其昨天繼續向敘利亞境內的庫爾德民兵發動攻勢，行動中再有8名土耳其士兵死亡，令土耳其這一波“橄欖枝”行動以來，死亡士兵增至13人。一架土耳其軍方坦克遇襲，5名士兵死亡，另3名士兵在區內喪生。土耳其戰機隨後向受襲地區發動空襲報復，摧毀遮蔽物及彈藥庫。