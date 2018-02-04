曼聯2蛋贈哈德斯菲 桑切斯處子球成焦點

（曼徹斯特4日訊）“紅魔”曼聯在英超聯賽主場以2比0取勝升班馬哈德斯菲，仍然落後榜首曼市13分。盧卡庫打破僵局，打入加盟紅魔後首球的桑切斯成為焦點。

曼聯本賽季曾爆冷客負哈德斯菲。馬塔、麥克托米奈、盧克-肖和羅霍輪換出場。本場比賽意義非凡，這是曼聯慕尼黑空難60年的祭日，來了很多的曼聯傳奇球員。

盧卡庫破門

桑切斯上演在奧脫福的完美首秀。桑切斯在比賽中多次利用突破來撕開對手的防守，在下半場還打入他在曼聯的處子球。英國媒體賽後說：“面對主場球迷，桑切斯拿出巨星般的表現，像一個領袖一樣帶領球隊獲得勝利。”

曼聯本場進攻組合可以說完全是為桑切斯打造，馬塔與林加德拿球的比例非常少，他們不斷地為桑切斯來扯動，再加上博格巴沒有首發，曼聯的球基本上都在桑切斯腳下。桑切斯也不辱使命，此役他狀態極佳。從OPTA統計來看，桑切斯全場有6次射門，81%的過人成功率。第26分鐘，桑切斯在禁區面對兩個人的夾防，連續的盤球輕巧過掉對手，隨後轟出一腳高質量的射門，但哈德斯菲門將哈斯爾將球撲出去。桑切斯多次利用突破來撕開對手的防守，對方後衛跟不上他的節奏，哈德斯的後衛只能使用犯規戰術來阻止桑切斯。有網友調侃稱：“這是一場桑切斯VS哈德斯菲的比賽。”桑切斯全場被對手7次犯規，7次被犯規也是英超本賽季被侵犯次數最多的。

穆帥:桑切斯搭配兩王牌

曼聯前鋒盧卡庫在第55分鐘打破僵局。第68分鐘，桑切斯在禁區內接球時被赫費萊犯規，主裁判判罰點球。桑切斯走到球前，這時曼聯其他球員沒有爭的意思。桑切斯推射左下角，但被羅斯爾奮勇撲出，但智利“大腿”反應極快補射得分。這也是桑切斯在奧脫福打入的第一粒英超聯賽進球，他之前曾4次代表阿申納在夢劇場比賽，但沒有收穫1粒進球。

曼聯主帥穆里尼奧賽后說：“這是桑切斯第二次代表曼聯出戰，第一次在主場，我不想他陷入太多的個人進攻，因為我們球隊當中有那麼多出色的球員。我在下半場陸續派上拉什福德與馬夏爾，就是因為他們能夠有些時間來進行配合，為以後一起踢球做準備。桑切斯做得非常好，他踢得很快樂，臉上也洋溢著幸福。”