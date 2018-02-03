民眾阿波羅巴剎圍捕 偷拍狂哭求饒

（北海3日訊）屢次偷拍裙底風光的金髮慣犯，在人潮多的巴剎準備再偷拍一名少婦裙底時形跡敗露，被民眾當場逮住。他過後聲淚俱下，跪地求眾人放他一馬。

染了一頭金髮的華裔慣犯年約30歲，今早10時在北海阿波羅巴剎行為鬼祟，企圖再次幹案時被盯梢多時的眾人圍捕，而他為求脫身，竟然跪地哭泣認錯求饒，引起許多人圍觀，當中也有人用手機拍下他跪地求饒的畫面。

嫌犯一直哭泣博取同情，不斷地說“Paiseh”（不好意思），似是對自己的行為感到羞恥。

為脫身跪地認錯求饒

阿波羅各行業市場盂蘭勝會主席王炳輝說，該會理事早在2週前就接到顧客投訴，指懷疑有偷拍狂在巴剎出沒，大家於是開始提高警惕，觀察行跡可疑者。期間，他們數度發現一名金髮男子鬼鬼祟祟，然而當時沒證據證明對方犯案，因此一直沒採取行動，直到今天終於人贓並獲。

“當時他是向一名少婦下手，她是和丈夫從檳島前來感受阿波羅巴剎的春節熱鬧氣氛，對於金髮男子在她身後的舉動渾然不知。”

他說，幸好民眾及時發現並通報理事會，大家立即協助圍捕。

“我們在他手機的圖庫的確發現有裙底風光及女生腳部的照片，但沒計算有幾張，最後就交給警方處理了。”

他說，嫌犯被捕後，一些民眾指對方也曾在檳島光大犯案，但不確定是否同一人。