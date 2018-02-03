手機遊戲充斥現金賭局 玩家沉迷 輸近百萬

（南寧3日訊）中國網絡遊戲玩家超過5億人，市場規模更是全球最大，惟不少虛擬賭博手機遊戲，實際上卻是真金白銀的賭局。中國廣西省一名男子因沉迷這些賭博手遊，在短短3年間，輸掉160萬元人民幣（約99萬令吉）。

據了解，這些手機賭博遊戲看似輸贏之間都是使用虛擬貨幣，但只要透過局外的籌碼商家（簡稱幣商），虛擬貨幣全都可以兌換成現金。幣商設立一些巨額遊戲廳，只招呼擁有大額手遊籌碼的玩家，並不招待一般消閒玩家。有意加入巨額遊戲廳者，以真錢向幣商購買大量手遊籌碼後，就可進入網上賭廳。

真錢與虛擬幣可兌換

玩家之後又可以將所贏得的虛擬貨幣賣給幣商套現；幣商所扮演的角色就是賭局的賬房，負責為賭客兌換籌碼，從中抽取佣金。

有受訪的幣商直言，目前行情價是1億虛擬幣可兌換7200元人民幣（約4472令吉），買的話1億虛擬幣就要7400元（約4596令吉），儼然如銀行的外匯兌換系統。

下注有最低消費

有媒體記者發現，像是“楚漢德州”這款遊戲，每局時間約40秒，若一注有222名玩家參與其中。賭注大得令人吃驚，玩家在其中一局，合共下注的虛擬籌碼高達5.4億，折合為3.8萬元人民幣（約2.3萬令吉）。有名玩家共贏得20.8億手遊籌碼，折合近15萬元（約9.3萬令吉）。

此外，一個名為“天天德州”的賭博手遊，每一手下注都有最低消費，每局下注約4000萬虛擬籌碼，折合約3000元（約1863令吉）。

來自廣西玉林的小劉稱，他在2014年迷上賭博手遊，主要玩“超級星”、“超級小丑”、“德州撲克”、“楚漢德州”，但3年時間一共輸掉160萬元。小劉坦言，參與這些賭博手遊是為了贏錢，結果泥足深陷，賠掉身家。

揭發這一現象的中國央視記者已將手游涉嫌賭博的違法情況，向當局報案。