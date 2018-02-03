【英超聯賽】熱刺強勢犯境 殺紅眼

（利物浦3日訊）英超排名第三的利物浦將於當地時間週日在晏菲球場佈陣迎戰第五名的熱刺，這是一場被視為6分的關鍵大戰，雙方均希望絆倒對手為激烈的爭四形勢搶占一個有利的位置！

隨著曼聯、切爾西及阿申納相繼在周中英超快車落敗後，英超聯賽第二至第五名球隊目前只相差5分，現如今，利物浦積50分，位列第四名，而熱刺則積48分，排在第五名，一場勝利足以讓雙方排名對調。

熱刺正展開魔鬼賽程，要在兩星期內對曼聯、利物浦、阿申納，以及歐冠作客祖雲杜斯。由於他們在上周英足總盃只能戰平紐波特，需要重賽，令本來已經嚴密的賽程百上加斤。

克洛普主戰前六未逢敗績

慶幸的是，熱刺周中聯賽憑埃里克森11秒的閃電入球擊敗紅魔，為未來幾場大戰打下強心針。加上剛從巴黎圣傑門處簽下巴西翼鋒小盧卡斯，為球隊注入了新鮮血液。

至於利物浦，他們近期又予人“劫富濟貧”的感覺，聯賽和杯賽連負於排名倒數二位史旺西和西布隆，幸好周中三球大破哈德斯菲可算是及時止血。

凱恩薩拉赫爭鋒相對

即便近期狀態出現波動，由克洛普率領的“紅軍”在主場對強隊自有心得，不僅4比3贈送曼市本賽季唯一一場敗績，近兩個賽季在晏菲出戰Big6亦保持不敗，且近兩次在主場戰熱刺皆取得勝利。惟紅軍後防常為人詬病，即使以天價簽入范迪克，後防仍難以令人放心。

此役也是英超射腳榜頭二位前鋒之間的競爭，凱恩目前以21球領跑射腳榜，薩拉赫上輪重拾射門靴後，現僅落後2球。而此戰的場面不難估計，較擅長傳控的熱刺料會在控球率稍佔優勢，而利物浦則會延續“高位逼搶”和“以快打慢”的踢法，球迷有望再次目睹一場精彩刺激的進球盛宴。