狂粉恐嚇外出要小心 陳偉霆緋聞女友報警求救

（香港3日訊）陳偉霆自與巴西女模Bruna傳出緋聞之後，女方頻頻遭網友攻擊，最近還接到恐嚇，要她出外時小心。

Bruna近來被香港模特兒公司簽下，事業重心也逐漸轉移香港，但是近來她的IG卻成為網友箭靶，有陳偉霆的瘋狂粉絲，視她如“情敵”，在底下瘋狂留言謾罵，甚至是出言侮辱及威脅，還有人公開她在香港的住處，並恐嚇她外出要小心，“你出門的是後要小心一點，我不確定會不會對你做什麼事”，還有人寫下：“你的所有言論，我們都已存為了證據發給中國政府”，並說她永遠不能踏入中國半步，還嗆聲“你也會失去香港的工作，滾回巴西了”，留言裡除了有少部分的是用英文以外，大部分都是簡體中文書寫，因此有網友猜測這些留言的瘋狂粉絲，是來自中國的。

根據香港媒體報導，Bruna所屬的模特兒公司發言人表示，Bruna為了這些留言情緒有些低落，在看到許多恐嚇留言，擔心自己的人身安全受到威脅，因此決定報警處理。她早前被拍到現身香港灣仔警局，似乎已經做了報警動作，發言人也表示：“她明白大部分的粉絲都很愛自己的偶像，可能有個別的人比較極端，有不開心是一定的，但是她狀況還OK，她始終沒有做錯事，模特兒的工作還是會繼續。”

隨後被問及Bruna是否有聯絡陳偉霆告知此事，對方僅回應：“私人事情公司不會過問。”至於陳偉霆所屬英皇經紀人霍汶希則謂：“沒回應。”（HHC）