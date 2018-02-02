生母改嫁／養母坐牢／入學受阻 坎坷7歲童

（檳城2日訊）今年7歲剛入學小學一年級的盧姓女童身世坎坷，在襁褓時生母失蹤，而被褓姆收養。原以為幸福就是這樣垂手可得，豈料養母卻因販毒而在香港被判監27年，直到2032年才獲釋。她才3歲就被迫與生養母離別，也因此險些無法入學。
女童原名黃蔚欣，生母在她還是嬰兒之時就無故失去蹤影，褓姆盧凌麗見她身世可憐，將她收養，並改姓盧。可是養母在2013年因販毒而在香港服刑，也一度造成她面對入學問題。所幸，經過壟尾區州議員楊順興協助辦理轉換領養人手續，她才成功就讀一年級。
養母2032年才獲釋
楊順興指出，女童養外婆去年向該服務中心求助，以便協助孫女就讀一年級。經過繁文縟節，終於成功將養外婆楊秀珍和養外公盧榮山轉為女童的監護人。
他說，這期間也獲得國民登記局的配合，終於在去年12月14日成功獲得批准。今年滿7歲的女童，順利就讀一年級。
交保姆照顧後失聯 生母改嫁不願接回女兒
楊順興今日召開記者會時指出，女童出生不久後生母就交由保姆盧凌麗照顧，在期間也會繳付保姆費和購買一些日常用品。過不久後，女童生母就失去聯絡。
“在2011年4月，盧凌麗正式從女童生母手中轉換為女童的監護人，也就是養母。誰料，盧凌麗在2013年企圖販毒至香港，而抵觸香港毒品法令被警方逮捕，並在2017年被判監獄27年，直到2032年才釋放。”
他指出，養母入獄，照顧女童責任則落下養母的父母親身上。然而，養母的父母親在法律上與女童沒有任何關係，所以也無法協助女童報讀一年級。
他說，慧萍的養外婆楊秀珍在女兒盧凌麗入獄後，也有嘗試聯絡女童生母，以便要求對方接回女兒回去。唯，生母目前已改嫁並擁有自己的家庭，也不願意接回女兒。
他說，楊秀珍心疼女童遭生母棄養，以及會被送往福利局風險。因此，毅然肩負母親的責任，照顧女童的日常起居。
女童愛唱歌畫畫
靦腆的女童看見一群媒體到訪，多少感到害羞。當記者問她，喜歡什麼？她小聲回答，喜歡唱歌和畫畫，天真可愛。
另外，今年66歲的盧榮山和妻子楊秀珍育有2名女兒。年事已高的他指出，當駕駛工廠巴士需要代替司機時，他就會去上班，賺取微薄收入。
據盧父指出，女童的生母和女兒凌麗為姐妹淘，經常一起出去。在女童出世後，凌麗就擔任保姆代為照顧。
在記者會上，沒有看見楊秀珍的人影，因她身在檳城醫院進行眼睛手術。
楊順興服務中心 月撥300元充教育費
楊順興指出，盧榮山年事已高，收入也微薄。因此該服務中心將每個月撥出300令吉予女童，長達一年，以作為對方的教育費用。
他說，除了給予教育費外，也會協助女童購買一張醫藥卡。他也說，在女童幼兒時期，已協助對方就讀慧音社的免費幼兒園，女童的成績也很優異。