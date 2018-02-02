生母改嫁／養母坐牢／入學受阻 坎坷7歲童

（檳城2日訊）今年7歲剛入學小學一年級的盧姓女童身世坎坷，在襁褓時生母失蹤，而被褓姆收養。原以為幸福就是這樣垂手可得，豈料養母卻因販毒而在香港被判監27年，直到2032年才獲釋。她才3歲就被迫與生養母離別，也因此險些無法入學。

女童原名黃蔚欣，生母在她還是嬰兒之時就無故失去蹤影，褓姆盧凌麗見她身世可憐，將她收養，並改姓盧。可是養母在2013年因販毒而在香港服刑，也一度造成她面對入學問題。所幸，經過壟尾區州議員楊順興協助辦理轉換領養人手續，她才成功就讀一年級。

養母2032年才獲釋

楊順興指出，女童養外婆去年向該服務中心求助，以便協助孫女就讀一年級。經過繁文縟節，終於成功將養外婆楊秀珍和養外公盧榮山轉為女童的監護人。

他說，這期間也獲得國民登記局的配合，終於在去年12月14日成功獲得批准。今年滿7歲的女童，順利就讀一年級。