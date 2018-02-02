FBI查通俄案濫權 特朗普允公開機密備忘錄

（華盛頓2日訊）美國白宮官員表示，總統特朗普將同意公佈一份具爆炸性的眾議院情報委員會機密備忘錄，這份文件指控美國聯邦調查局（FBI）在調查特朗普競選團隊時濫權。據報，特朗普最快會在今天同意公佈此備忘錄，有指他希望藉此損害通俄調查的公信力。然而，FBI認為備忘錄未完整記錄所有情況，質疑備忘錄的準確性。

白宮官員表示，該份備忘錄長達4頁，由眾議院情報委員會主席努涅斯撰寫。備忘錄據指能證明FBI和司法部在取得對一名特朗普前競選顧問的監視授權過程中濫用職權，在2016年杪監聽特朗普當時的競選團隊成員，包括他們與俄羅斯的接觸。

FBI質疑準確性

對此，FBI認為備忘錄未有完整記錄所有情況，對其遺漏重要事實表示極度關注，認為影響備忘錄的準確性。不過，兩名FBI高官審閱了這份神秘備忘錄後，承認未發現任何與事實不符的記錄。

備忘錄將由眾議院情報委員會發布，但未知會否有任何校訂，而備忘錄最終會落入國會手中。該委員會已表決公開備忘錄，但經過努涅斯修改，或需再一次表決。

民主黨與不少輿論指摘，公開備忘錄只是一種伎倆，用一些基於國安因素只能選擇性公開的資料，對FBI及司法部提出質疑；又批評努涅斯意圖破壞特別檢察官米勒的通俄調查。民主黨參議院領袖舒默及眾議院領袖佩洛西昨天已致函眾議院議長瑞安，要求撤去努涅斯職務。

據美國《紐約時報》報導，特朗普可在接下來5天裡，以國家安全為由阻止有關文件公佈。不過，特朗普昨天發表國情咨文後表示，備忘錄百分之百會公開。白宮幕僚長黑利透露，律師正在審視備忘錄，認為很快就可以公開。

美國務院第三把交椅辭職