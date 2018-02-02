亮相25分鐘 粉絲全程尖叫 勝利承諾今年大馬開個唱

（吉隆坡2日訊）BIGBANG成員勝利周四晚來馬為其所投資的品牌Dr.Gloderm出席推介活動。他未現身之前，透過手機訊息留言：“我要聽到大馬V.I.P（BIGBANG粉絲暱稱）喊我的名字”，他在全場呼喚聲中帥氣登場，一上台就以演唱會口吻喊說：“Make some noise （大聲呼叫）！”氣氛真的是High爆了。

勝利見粉絲們無比熱情，即興演唱《BANG BANG BANG》掀起全場大合唱，他還跳該舞蹈的招牌動作。勝利頻頻與粉絲互動，走下台與粉絲親近時，站在欄杆的粉絲過於興奮，險些把欄杆推倒。心情大好的勝利，還拿出手機自拍他唱歌的視頻。

鬼馬的勝利也流露“綜藝咖”一面。他送出10張親筆簽名海報時，看到上台的幸運兒露出各種表情，並嘴甜：“你皮膚好好喔！”、“好可愛！”逗得幸運兒心花怒放。

用華語跟粉絲交流

結束公開活動之後，勝利轉場到戲院出席私人特別見面會。他落力推銷其產品之餘，還霸氣說在大馬開演唱會，粉絲買票就送一套美膚品。

勝利喜歡和網友在其社交網絡上交流，他調皮說有粉絲要求他出個人專輯，所以他徇眾要求正在籌備中，

不過他露出慌張表情直言害怕，因為成員們都不在身邊，接著他又搞笑說“你們現在只能看我，因為GD要去當兵了，T.O.P在服兵役，太陽要結婚了，大成……不用看他。”

曾擔任中國女團選拔節目《加油吧!美少女》導師的勝利，華語說得不錯。他頻頻用華語跟粉絲交流，聽到粉絲喊“我愛你”，他一臉傻憨模樣用華語回應：“你愛我？真的假的？謝謝你。”離開會場，他再次用華語祝大家：“新年快樂。”