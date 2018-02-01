【被指偷手機自縊】還我外甥命 家屬淚控討清白

（北海1日訊）因被老師懷疑偷其手機而在家上吊以示清白的13歲印裔中學生，經過一週與死神搏鬥後，今日凌晨3時30分在威中詩布朗再也醫院不幸逝世！

這名女生娃珊達比莉是在高淵某所國中就讀初中二。她於1月24日被老師懷疑偷走其iPhone 6手機，回家後自縊，並留書向老師堅稱她沒有拿手機。家人及時發現後，馬上將她送院急救。

“蘋果手機可以找回，我外甥女的性命可以救回嗎？”

死者阿姨拉妮達今日在威中詩布朗再也醫院辦理領屍手續時說，該名教師不應在眾學生面前，體罰及指責死者拿其手機，讓其身心受辱，繼而走上輕生之路。

“死者有4兄弟姐妹，在家排行最小，生前非常乖巧，深得父母疼愛。”

她說，教師可通過手機衛星定位尋回遺失的手機，而非在眾學生前指責死者。

她流著淚說，據聞，教師的手機已經尋回，但其外甥女已經去世，警方應該火速採取行動，扣查涉案者，為死者討回公道。

死者的雙親留在威南的住家，並沒有到醫院太平間辦理領屍手續。

指校方未派人慰問

死者另一名家屬古納冷說，死者於凌晨去世時，家屬都有在身旁。

他說，死者上吊被發現後，被移下來時曾咳嗽兩聲，接著就陷入昏迷狀態。

“從死者昏迷至逝世，校方未曾派人前來慰問。”

死者遺體已在中午12時許被領出，遺體將在明日下午3時在大山腳福德正神火化場火化。

印裔之聲：這是謀殺案