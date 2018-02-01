【被指偷手機自縊】還我外甥命 家屬淚控討清白

（北海1日訊）因被老師懷疑偷其手機而在家上吊以示清白的13歲印裔中學生，經過一週與死神搏鬥後，今日凌晨3時30分在威中詩布朗再也醫院不幸逝世！
這名女生娃珊達比莉是在高淵某所國中就讀初中二。她於1月24日被老師懷疑偷走其iPhone 6手機，回家後自縊，並留書向老師堅稱她沒有拿手機。家人及時發現後，馬上將她送院急救。
“蘋果手機可以找回，我外甥女的性命可以救回嗎？”
死者阿姨拉妮達今日在威中詩布朗再也醫院辦理領屍手續時說，該名教師不應在眾學生面前，體罰及指責死者拿其手機，讓其身心受辱，繼而走上輕生之路。
“死者有4兄弟姐妹，在家排行最小，生前非常乖巧，深得父母疼愛。”
她說，教師可通過手機衛星定位尋回遺失的手機，而非在眾學生前指責死者。
她流著淚說，據聞，教師的手機已經尋回，但其外甥女已經去世，警方應該火速採取行動，扣查涉案者，為死者討回公道。
死者的雙親留在威南的住家，並沒有到醫院太平間辦理領屍手續。
指校方未派人慰問
死者另一名家屬古納冷說，死者於凌晨去世時，家屬都有在身旁。
他說，死者上吊被發現後，被移下來時曾咳嗽兩聲，接著就陷入昏迷狀態。
“從死者昏迷至逝世，校方未曾派人前來慰問。”
死者遺體已在中午12時許被領出，遺體將在明日下午3時在大山腳福德正神火化場火化。
印裔之聲：這是謀殺案
非政府組織大馬印裔之聲全國主席大衛馬賽爾說，這是一宗謀殺案，檳州總警長達威甘及教育部應該向各界公布該案詳情，還死者一個公道，不讓類似事件重演。
促公佈詳情
他對教育部及警方至今未公佈此案來龍去脈，非常不滿。
他說，涉案的教師及其丈夫曾經帶死者入車內問話，兩人在車內對死者做過什麼，至今無人知曉，警方應該馬上調查，讓大眾知道真相，還死者公道。
大衛馬賽爾是於今日到威中詩布朗再也醫院太平間慰問死者家屬后召開記者會。
該組織秘書沙迪則說，警方不應把此案列為意外案件處理，應列為謀殺案，事關死者是被教師嚴厲指責後，身心蒙受羞辱，才選擇輕生。
吁查女教師丈夫
他說，女教師已被調職至威南教育局上班，而女教師的丈夫仍舊在學校教書，警方應該對女教師的丈夫採取行動。
他說，學校的閉路電視可能拍到案發的經過，警方可從學校的閉路電視了解此案經過。
衛長：死者曾3次自殺未遂
衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉說，根據調查顯示，不甘被指責偷手機上吊自殺的印裔女學生，曾有3度自殺未遂的記錄。
他今日到植物園興都廟進行大寶森節慶典祈福儀式後說，不過，衛生部將從各角度，調查這名13歲女學生的死因，找出她自殺的真相。
警區主任：手機未尋回
威南警區主任沙菲宜說，該名老師的手機至今還未尋回。
他今日發表文告說，警方在1月24日晚上11時收到醫院的信息投報後，立刻展開調查。受害人先送入雙溪峇甲醫院，然後轉到詩布朗再也醫院作進一步治療。
他說，威南警方已經完成調查報告，並把報告交給副檢察司定奪。警方是援引刑事法典第309條文（企圖自殺）調查此案。
張盛聞吁教師依程序行事
（芙蓉1日訊）針對13歲印裔女學生，日前因遭教師指控偷竊手機，以圍巾上吊自殺不治逝世一事，教育部副部長張盛聞指，目前仍未獲得任何來自教育局或警方的報告，因此不便評論。
他呼籲教師務必根據教育部所規定的作業程序及通令行事，以此保護學校、學生及家長的權益。
他今日在芙蓉培華小學派發一馬開學特別援助金給學生及家長後，在記者會上這樣作出回應。
“案件涉及性命，因此有待警方調查和找出真相後，我們才能進一步評論，教育部目前也還在等待州教育局的報告。
檳教局：案已交警處理
（檳城1日訊）因被老師懷疑偷手機，而在家自縊証明清白的13歲女學生瓦珊達碧麗雅，今日傷重不治。檳州教育局副總監嘉米爾指出，案已交由警方處理，而涉及的教師至今依然在威南教育局任職。
他今日在文告說，警方將深入調查此案發生的原因，以及會採取進一步的行動。
隨著威南高淵美以美中學13歲女孩瓦珊達碧麗雅因被教師懷疑偷手機，而在家自縊証明清白，經過數天的掙扎，瓦珊達碧麗雅今日不幸離世。
他說，涉及的教師至今依然在威南教育局任職。早前，教育局已進行內部調查，而此調查已完成並交由教育部採取後續行動。
檳州教育局希望各界保持平靜，以及給予警方機會執行他們的責任。同時，教育局對於瓦珊達碧麗雅的離世，深表遺憾。
瓦珊達碧麗雅是於1月24日在學校被教師懷疑偷取蘋果手機，被遭到教師審問，下課回家後上吊自殺。