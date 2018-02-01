美議員火車撞垃圾車 1死6傷 議長等人無恙

（華盛頓1日訊）美國一列載有多名共和黨國會議員的火車，昨天在弗吉尼亞州與一輛垃圾車相撞，導致垃圾車上一人死亡，6人受傷，包括一名眾議員。當時眾議院議長瑞安也在列車上，並無受傷。

事發在早上11時許，多名共和黨議員及家眷正乘坐火車前往西弗吉尼亞州一個度假村出席一連三天的年度政策會議，總統特朗普及副總統彭斯亦準備出席。事發於克羅澤特路段，距離首府華盛頓大約177公里，據報列車駛過一個十字路口時撞向垃圾車。垃圾車車頭嚴重損壞，乘載垃圾的貨斗撞至分離，垃圾散滿一地。火車車頭亦損毀，車身部分出軌。

一名議員撞傷頭入院

由於火車載有多名議員，當局一度擔心是襲擊，派出持槍警員戒備，搜查有沒有襲擊者。

明尼蘇達州眾議員劉易斯在意外中，頭部不慎碰到硬物，一度經歷腦震盪，但其後證實無恙出院。俄克拉荷馬州議員科爾指，車禍發生前沒有收到任何警告，有許多成員都在車廂內走動，列車也沒有煞車跡象，一切發生得很突然，列車劇烈晃動，然後“蹦”一聲，“撞擊非常用力，很多人甚至都被甩到空中了”。

撞擊力大 很多人被甩飛

另一名猶他州議員麥克李則說，列車撞到垃圾車之後，大概又滑行了400公尺才停下來，同車廂內許多乘客的頭或膝蓋都撞到前面的位子。多名本身曾任醫生的議員，也到車廂內外照顧傷者。事發後，議員轉搭汽車前往西弗吉尼亞州，會議將照常進行。

目前還不清楚事故發生原因。出事位置的十字路口，兩邊路軌都有閘及交通燈，事發時在車上的議員指，下車時看到兩邊的閘都放了下來，相信交通燈運作正常。美國國家運輸安全委員會已派工作組，展開調查。

這是美國全國鐵路客運繼去年12月一列火車在華盛頓州出軌後另一次嚴重事故，有眾議員表示國會應就鐵路安全召開聽證會。

專欄作家嘲諷挨轟

意外發生後，屬於民主黨的專欄作家塔西尼在社交網站出言嘲諷，指載有共和黨議員的火車與垃圾車相撞，是上帝正在清理垃圾。有關言論迅即引來很多批評，塔西尼其後將帖文刪除。