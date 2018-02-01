【英超聯賽】埃里克森11秒破門 瓊斯送大禮熱刺屠魔

（倫敦1日訊）丹麥中場埃里克森於開賽僅僅11秒就閃電破門，加上英格蘭後衛瓊斯於第28分鐘送大禮，托登罕熱刺週三在英超第25輪一場強強對話主場以2比0力挫曼聯，連續三賽季主場皆打敗紅魔！

兩隊此前共187次交鋒，曼聯88勝49和50負。曼聯在英超前20年對熱刺佔上風，但近幾年對熱刺成績下滑，上一次在英超客勝熱刺是2012年3月，之後5次做客3和2負。

曼聯主帥穆里尼奧僅用桑切斯輪換馬塔，桑切斯出任左邊鋒，原本踢左翼的馬夏爾移到右路，其他位置保持不變。熱刺門將洛里斯和中場埃里克森傷癒復出。

開場僅11秒，熱刺就取得領先，維爾通亨後場長傳，哈里凱恩頭球擺渡，阿里禁區右側腳後跟傳球，無人防守的埃里克森小禁區前勁射破門。不過，埃里克森這一球仍未打破萊德利金在2000年創造的10秒最快進球紀錄。

曼聯第3分鐘險些扳平，林加德小禁區前單刀射門被洛里斯及時封堵。

第28分鐘，曼聯遭受第二波打擊，熱刺後衛特里皮爾右路傳中，曼聯後衛菲爾-瓊斯解圍不慎擺烏龍，熱刺2比0領先。

此后，熱刺依然佔據了場上局勢，孫興民左路25碼勁射高出、戴爾近距離頭球攻門高出、哈里凱恩12碼推射被德赫亞沒收。

下半場，雙方都未調整陣容。熱刺的攻勢顯然比曼聯更有威脅，而曼聯處處受制，極少機會能夠發動有效攻勢，博格巴和桑切斯顯然還無法擦出火花。

桑切斯啞火

曼聯最佳一次機會是博格巴傳球，盧卡庫小禁區左上角外勁射，被洛里斯撲出底線。第63分鐘，穆里尼奧派出費萊尼和馬塔，替換林加德和博格巴出場。

埃里克森幾乎又進一球，可惜他的禁區前抽射，皮球擦左側立柱偏出。登貝萊傳球，本-戴維斯禁區前低射被沒收。哈里凱恩禁區邊緣內掃射，又被德赫亞沒收。埃里克森直傳，孫興民小禁區右上角外單刀射門被德赫亞撲出。

第70分鐘，費萊尼受傷被埃雷拉換下。熱刺繼續施壓，哈里凱恩兩度射門不進。熱刺最終以2球取勝，依舊保持前五名。