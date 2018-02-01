【英超聯賽】埃里克森11秒破門 瓊斯送大禮熱刺屠魔

（倫敦1日訊）丹麥中場埃里克森於開賽僅僅11秒就閃電破門，加上英格蘭後衛瓊斯於第28分鐘送大禮，托登罕熱刺週三在英超第25輪一場強強對話主場以2比0力挫曼聯，連續三賽季主場皆打敗紅魔！
兩隊此前共187次交鋒，曼聯88勝49和50負。曼聯在英超前20年對熱刺佔上風，但近幾年對熱刺成績下滑，上一次在英超客勝熱刺是2012年3月，之後5次做客3和2負。
曼聯主帥穆里尼奧僅用桑切斯輪換馬塔，桑切斯出任左邊鋒，原本踢左翼的馬夏爾移到右路，其他位置保持不變。熱刺門將洛里斯和中場埃里克森傷癒復出。
開場僅11秒，熱刺就取得領先，維爾通亨後場長傳，哈里凱恩頭球擺渡，阿里禁區右側腳後跟傳球，無人防守的埃里克森小禁區前勁射破門。不過，埃里克森這一球仍未打破萊德利金在2000年創造的10秒最快進球紀錄。
曼聯第3分鐘險些扳平，林加德小禁區前單刀射門被洛里斯及時封堵。
第28分鐘，曼聯遭受第二波打擊，熱刺後衛特里皮爾右路傳中，曼聯後衛菲爾-瓊斯解圍不慎擺烏龍，熱刺2比0領先。
此后，熱刺依然佔據了場上局勢，孫興民左路25碼勁射高出、戴爾近距離頭球攻門高出、哈里凱恩12碼推射被德赫亞沒收。
下半場，雙方都未調整陣容。熱刺的攻勢顯然比曼聯更有威脅，而曼聯處處受制，極少機會能夠發動有效攻勢，博格巴和桑切斯顯然還無法擦出火花。
桑切斯啞火
曼聯最佳一次機會是博格巴傳球，盧卡庫小禁區左上角外勁射，被洛里斯撲出底線。第63分鐘，穆里尼奧派出費萊尼和馬塔，替換林加德和博格巴出場。
埃里克森幾乎又進一球，可惜他的禁區前抽射，皮球擦左側立柱偏出。登貝萊傳球，本-戴維斯禁區前低射被沒收。哈里凱恩禁區邊緣內掃射，又被德赫亞沒收。埃里克森直傳，孫興民小禁區右上角外單刀射門被德赫亞撲出。
第70分鐘，費萊尼受傷被埃雷拉換下。熱刺繼續施壓，哈里凱恩兩度射門不進。熱刺最終以2球取勝，依舊保持前五名。
0射門0威脅球 桑切斯被評最低分
在買了桑切斯後，穆里尼奧豪言曼聯進攻端近乎完美。但在負熱刺一役，穆帥口中完美的攻擊線表現糟糕，全場只有6次射門，桑切斯首次為曼聯在聯賽登場毫無表現，賽后被《天空體育》評為只有5分。
在whoscored的評分中，桑切斯只得到5.9分，是曼聯11名首發中，他和阿什利-揚並列最低，在曼聯14名上場的球員中，只比替補上場的埃雷拉高0.1分。
whoscored給桑切斯不及格分的理由很簡單；本場桑切斯0射門、0威脅傳球，僅1次成功過人，作為一名萬眾矚目的進攻球員，沒有給熱刺球門帶來任何威脅。
從比賽看，桑切斯非常努力，在80分鐘之後就連穆里尼奧都放棄了，但桑切斯還在場上拼，每球必爭。本場桑切斯一直拼到最後，職業態度沒得說，但對進攻的貢獻，上面列出的數據已說明一切。
曼聯本場進攻表現糟糕，除了桑切斯發揮不佳，還有整個戰術體系的問題，桑切斯的到來破壞了曼聯原有的進攻體系，而新的進攻體系還沒建立起來。
如何使用桑切斯，會是穆里尼奧最大的難題；讓桑切斯踢左邊鋒或前腰，會擠占此前發揮出色的馬夏爾和林加德的位置，而桑切斯又踢不了右邊路。從和熱刺的比賽看，曼聯買桑切斯，似乎買了個燙手山芋。
熱刺主帥：贏曼聯很開心
據BBC報道，熱刺主帥波切蒂諾對於球隊以2比0戰勝曼聯感到非常高興，“我要向球員們表示祝賀，他們的表現非常偉大。”
波帥還強調：“如果你準備好去戰鬥的話，你就能夠贏得比賽。對於熱刺依舊有望進軍聯賽前四，感到非常滿意。”
“我們一直都試圖在展現侵略性，我們的目標是從一開始就保持專注。如果你在這樣關鍵的比賽取得開場進球，非常了不起。埃里克森的前插恰到好處，第一個進球精彩無比。”
“拿下3分讓我們爭奪前四的排名更加有利，我確信小盧卡斯也很享受這一點。”
“我們還有很多場比賽要踢，接下來我們的對手是利物浦，他們非常難以對付。但比賽都是要一場一場來踢，我們會全力以赴。”