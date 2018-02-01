《街舞》寫錯易烊千璽名字 工作室發怒暫停合作

（北京1日訊）中國選秀實境節目《這就是街舞》找來中國人氣男團TFBOYS的成員易烊千璽擔任導師。在中國網路播放平台的新品發布會上推廣時，誤將易烊千璽的名字中的“烊”寫成“洋”。對此，易烊千璽的工作室馬上發出聲明，表示已經與節目組做過多番溝通，對方也已經道歉，“但其傳播過成中造成的影響和不信任感，卻無法就此消除。”

除此之外，易烊千璽的工作室也透露，這已經不是《這就是街舞》的節目組在宣傳期間出紕漏，“從臨時撤榜、物料未經團隊確認，到原始物料從內部流出，再到今日名字之誤”，讓他們忍無可忍，因此宣布暫停合作：“在節目組沒有做出相對措施之前，暫停參與與節目組所有錄製及宣傳。”他們還附上了“易烊千璽”的正確寫法，並放話：“同步也敬告各位合作方，如名字之誤再次上演，工作室將暫停與之未來開展的合作。望相關工作人員提高專業素養，以專業精神方能彼此尊重。”

不少粉絲看了以後也紛紛表示支持：“就應該這樣”、“必須教教他們寫字”、“終於硬起來了，支持工作室，尊重都是要互相的”。隨後《這就是街舞》也跳出回應此事，“再次向易烊千璽隊長表示深切的歉意，易隊長在節目錄製和宣傳過程中的專業和敬業有目共睹！在工作中的不足和錯誤，我們認真面對，杜絕再次發生。”（HHC）