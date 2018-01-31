問題咖啡下架 廠商：推出7年首接投訴

（檳城31日訊）4名男子疑飲用同牌子榴槤口味4合1即溶咖啡後出現神經中毒症狀而被緊急送進醫院的消息傳開後，州內一些超市基於消費者安全，已經暫時把有關產品下架。

陽光零售連鎖集團旗下的超市暫時把有關產品下架。該集團總經理余錦明受詢時說，該公司已向廠家詢問產品情況，僅知目前衛生局正在對該產品進行化驗。

他說，目前該公司並未收到客戶的任何投訴。

加馬百貨公司市場高級經理梁巧順受訪時說，該公司收到有消費者喝了有關牌子的即溶咖啡被送院的消息後，也已經暫時把該產品下架。

她說，目前正等待供應商給予進一步的消息，一旦獲得該產品可以安全食用的信函便會重新上架。

“目前也沒有收到任何客戶的投訴，或要求退貨的情況。”

有關消息是於昨日在網上流傳，4名男子疑喝了同牌子的榴槤口味4合1即溶咖啡後，出現“擬交感神經中毒症候群”(Sympathomimetic toxidromes)，症狀包括非常高血壓、心跳過速、瞳孔散大、冒汗及精神不安。

衛生局已展開調查

其中2名患者是朋友關係，兩人喝了同樣產品，其中一人的心電圖顯示心肌失常，兩人已在上週六（27日）入院。另2兩名患者則是同事關係，兩人在是在工作時喝了同樣產品後，於昨天被送到檳城醫院急診部。

衛生部總監拿督諾希山昨晚在其個人臉書發文告，指檳州衛生局正就此事展開調查，待確認後將馬上公佈。

他勸請民眾要注意飲食衛生和安全，若出現任何病狀，須馬上求診。

咖啡公司等化驗報告

該牌子速溶咖啡公司一名不願具名的職員說，昨天和今天確實有很多顧客致電詢問事情的進展，而檳州衛生局的官員也已取走該即溶咖啡的樣本以進行化驗。

他說，他們也不清楚實際情況，待衛生局的化驗報告出爐後，他們會給消費者一個交代。

【懂多一點】

擬交感神經中毒症候群

擬交感神經中毒症候群（Sympa thomimetic Toxidrome），中毒症狀常見的表徵是血壓上升、脈搏加快、瞳孔擴大、體溫上升及皮膚出汗，也可導致人煩躁不安、神智不清甚至昏迷，嚴重者可能在數小時內喪命。

因引發擬交感神經中毒症候群的潛在物質非常多，一些可能導致人體中毒的物質進入體內後，會影響神經系統運作，進而造成身體不適的生理反應。

無論如何，醫學上有研究證實，濫用藥物如吸入過量安非他命、海洛因、搖頭丸、冰毒等，都是導致上述中毒症狀的元兇。

一旦發現有人出現中毒症狀，一般做法是穩定生命徵象（如給予氧氣），儘速送醫，同時送院後須確定毒物的性質，保留現場留下的線索如空瓶子等。

檳總警長稱未接衛局投報

針對喝速溶咖啡中毒事件，檳州總警長拿督達威甘說，警方至今沒有接獲衛生局的投報。

“若警方接獲投報，將會展開調查。”

他今早在在瀑布路巡視大寶森節慶典，也趁機向公眾推介智能手機志願巡邏（VSP）手機應用程式，鼓勵公眾善用該程式進行各種投報。他也強調，警方在該慶典共派遣1500警力，分成3班在大寶森節慶典維持秩序，至今沒有發生不愉快事件。

疑特定成分引化學反應

患者增至5人

（瓜拉雪蘭莪31日訊）隨著檳城州發生數名男子喝四合一即溶咖啡後身體不適而被送往醫院，檳城州衛生局目前正在化驗該咖啡樣本。

衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉說，有關化驗旨在確保咖啡內不含違禁化學物質。

他於今日陪同首相出席在瓜雪舉行的大寶森節慶祝活動後受詢時說：“化驗報告料將於近期完成，若結果顯示含有違成分，將公開有關咖啡品牌，并諭令生產商將該產品下架。”

“目前我接獲的報告是，已經有5個人因喝了該榴槤白咖啡後送進檳城中央醫院。”根據報道，有2名男子於昨天喝了同款咖啡後出現虛弱與疲倦狀況，因此被緊急送院。

咖啡公司：推出市場7年

首次有人投訴不適

（大山腳31日訊）網傳4名男子喝同一牌子的榴槤口味速溶咖啡中毒入院事件，有關公司生產部主管強調，該榴槤口味的速溶咖啡推出市場已有7年，這是首次發生此事。

他說，衛生局昨天下午6時許已經派人到該公司生產部索取咖啡樣本化驗，而廠方也給予配合。

他披露，該公司出產的產品都有獲得ISO22000/2005食品安全管理系統認證、衛生部頒發的SIJIL GMP、HACCP MANAGEMENT SYSTEM等。

“我們創廠已經9年半，首次面對這個問題，榴槤口味的速溶咖啡，除了我國，也出口至中國、台灣、新加坡及越南等。”

他強調，其公司所出產的產品，在生產線上每天都有人試喝，確保產品的品質後才推出市場。

他說，董事會正在開會，同時也在等待化驗報告出爐，董事會較後會向媒體發布詳情。

至於生產部是否會受影響，他說，其公司生產部正常操作，2月10日將會出口一貨櫃榴槤口味速溶咖啡。

喝後5分鐘突然抽筋

保安員：現在頭還很暈

尼泊爾藉保安人員Sapkota Mangal Prasad（46歲），這是他首次飲用該品牌的速溶咖啡。事發時，他飲用不到5分鐘就整個人突然抽筋，全身感到非常痛苦，之後就不省人事。

他受訪時說：“之後誰送我們入院也不清楚，直到今天清晨醒來，才知道自己已經入院。”

他聲稱，剛飲用該咖啡時，也不覺得有任何異樣，只是過了一會兒整個人就很痛苦。

“事發時我感到全身乏力，也覺得頭很暈。”

其同鄉Bishnu shrestna（32歲）目前還很疲累仍在休息，沒有接受媒體訪問。

這兩名飲用該速溶咖啡而被送院的尼泊爾藉保安人員，已經渡過了危險期，目前也從醫院加護病房轉往普通病房。

等不到救護車

管理層送保安員入院

疑喝了同牌子榴槤口味速溶咖啡而被送院的兩名尼泊爾籍保安員，在事發當天共飲一杯咖啡後即喪失意識，管理層苦等一句鐘仍未盼到救傷車，當機立斷將兩人送院搶救。

這兩名外籍保安員昨日上午9時許，在浮羅池滑一商業公寓保安亭，泡了一小杯咖啡並喝了3、4口，大約10分鐘後出現頭暈狀況，他們還嘗試吃幾口椰漿飯，以解除不適症狀，不過其中一人還是喪失意識，另一人只能辨識自己身份。

兩名保安Sapkota mangal prasad(46歲)、Bishnu shrestna（32歲）分別是值早班與夜班，兩人早上7時互相交班，還一起坐在保安亭吃椰漿飯、喝拉茶聊天，所幸管理層將兩人送往檳城醫院治療後，同日下午已恢復意識。

目擊者chandra khadka（25歲、清潔工）說，可能是大寶森節交通阻塞，救護車遲遲不來，管理層等了大約1小時後，決定載送他們前往醫院，也一併把剩下咖啡包、椰漿飯，一起送往醫院進行檢驗。

兩名事主昨日4時清醒後，還聯絡同事報平安，並伸訴他們頭部疼痛不己。

不明人士贈送咖啡

“他們兩人共飲的即溶咖啡，是由一名不明人士所贈送。”

兩名事主的同事哈斯瑪（43歲、保安員）指出，她見到一名車主進入停車場前，將一包沒有拆封的大包裝速溶咖啡送給他們，惟無法確定該車主是否公寓居民或是管理層。

哈斯瑪與兩名事主駐守在不同公寓的保安亭，兩座公寓僅相隔一條馬路。“當時，他們還給了我兩小袋的速溶咖啡包，惟我還沒泡來喝。”

她說，兩人失去意識後，他還給他們涂藥油舒緩痛苦，以及通知管理層，事後她也把該速溶咖啡包丟棄。