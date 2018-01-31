切赫失誤送大禮 鎗手爆冷負天鵝

（倫敦31日訊）“鎗手”阿申納在英超第25輪聯賽客場爆冷以1比3不敵“天鵝”史旺西，遭遇客場連敗後距前四名8分。此前墊底的史旺西暫時逃離降級區。厄齊爾助攻蒙雷亞爾進球。克盧卡斯扳平比分。阿申納門將切赫解圍失誤送大禮，阿尤進球反超。克盧卡斯完場前4分鐘再進1球，鎖定勝局。阿申納前鋒吉魯在失望中告別。

阿申納雙星拉姆塞和切赫輪換出場，冬窗新援姆希塔良進入替補席。

吉魯失望中告別

阿申納在第33分鐘取得領先，蒙雷亞爾接厄齊爾斜傳鏟射入網。但僅過1分鐘，史旺西就由克盧卡斯將比分扳平。

剛從曼聯轉會而來的姆希塔良在第60分鐘替補上場。第61分鐘，阿申納門將切赫大腳解圍時出現致命失誤，阿尤得球後輕鬆破門，2比1。

吉魯在對陣西罕的英聯賽杯受傷後首次復出，但卻是他在阿申納的告別賽。比賽進行至第76分鐘，在阿申納1比2落後時，主帥溫格用吉魯換下埃爾內尼，試圖加強鋒線的實力。第79分鐘，姆希塔良禁區內橫傳門前，吉魯只差一步包抄到位。第85分鐘，吉魯中路背身接球後，將球傳給拉姆西，但後者的禁區內突破遭到對方的防守。第86分鐘，克盧卡斯再入一球，為史旺西鎖定勝局。離開球場時，吉魯有些戀戀不捨。

阿申納在過去6輪比賽中，只贏得1場勝利，現在仍然位居第六，落後少賽1場的熱刺3分。史旺西繼上一輪力克利物浦後，連續第二場擊敗豪門球隊，寶貴的3分幫助他們脫離降級區，上升到倒數第四。

溫格：問題出在防守

阿申納主帥溫格賽后說：“「我認為今天球隊的防守表現不好，犯了幾個重大的錯誤，現在我們最好不要討論第二個和第三個丟球。”

根據英格蘭媒體消息，吉魯很有可能離開阿申納加盟切爾西，對此溫格說：“一切事情明天就會決定了。吉魯為球會做出巨大的貢獻，他的承諾從來沒有讓我們失望，而且拯救我們很多次。我不想討論太多關於吉魯去切爾西的事情，如果他走了，那就是做好決定，現在沒有什麼能確定的。”