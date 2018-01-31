特麗莎梅展開3天訪華行程 先抵武漢再到北京晤習李

（北京、武漢31日訊）英國首相特麗莎梅今早乘專機抵達中國湖北武漢，展開其上任以來，首次訪華的3天行程。中國駐英大使劉曉明及湖北副省長童道馳到機場接機。特麗莎梅會在武漢逗留半天，下午將轉飛北京，與中國國家主席習近平、總理李克強等領導人會面。

特麗莎梅的行程非常緊湊，第一站先前往武漢大學參觀，出席湖北英國教育文化交流展，期間發表演講，並與當地學生交流。

砸30億推教育合作

武漢是全世界在校大學生最多的城市，有超過80所大學、逾130萬名學生，英國政府已宣布將與中國在教育領域開展一系列合作項目，包括在未來兩年內派遣200名英國數學老師赴華交流學習，雙方亦將在學前教育方面共同啟動人員培訓，英方將在中國進一步推動英語教學。有關項目總值高達5.5億英鎊（約30億令吉），將為英國創造800個就業機會。

隨後，特麗莎梅會考察長江水資源及水生物保護情況，最後會到黃鶴樓參觀，登樓遠眺武漢三鎮風光，並欣賞京劇表演。

特麗莎梅下午飛赴北京，出席新一輪中英總理年度會晤，並出席李克強的歡迎晚宴，明天將與習近平會面。此外，她後天將到上海參加中英商業論壇。