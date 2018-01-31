特麗莎梅展開3天訪華行程 先抵武漢再到北京晤習李

（北京、武漢31日訊）英國首相特麗莎梅今早乘專機抵達中國湖北武漢，展開其上任以來，首次訪華的3天行程。中國駐英大使劉曉明及湖北副省長童道馳到機場接機。特麗莎梅會在武漢逗留半天，下午將轉飛北京，與中國國家主席習近平、總理李克強等領導人會面。
特麗莎梅的行程非常緊湊，第一站先前往武漢大學參觀，出席湖北英國教育文化交流展，期間發表演講，並與當地學生交流。
砸30億推教育合作
武漢是全世界在校大學生最多的城市，有超過80所大學、逾130萬名學生，英國政府已宣布將與中國在教育領域開展一系列合作項目，包括在未來兩年內派遣200名英國數學老師赴華交流學習，雙方亦將在學前教育方面共同啟動人員培訓，英方將在中國進一步推動英語教學。有關項目總值高達5.5億英鎊（約30億令吉），將為英國創造800個就業機會。
隨後，特麗莎梅會考察長江水資源及水生物保護情況，最後會到黃鶴樓參觀，登樓遠眺武漢三鎮風光，並欣賞京劇表演。
特麗莎梅下午飛赴北京，出席新一輪中英總理年度會晤，並出席李克強的歡迎晚宴，明天將與習近平會面。此外，她後天將到上海參加中英商業論壇。
形容一國兩制十分重要
特麗莎梅將與習近平談香港
特麗莎梅抵達武漢前，在專機上接受隨行記者訪問時說，一國兩制對香港十分重要，她將與習近平談論香港民主政治及中國的人權問題。
特麗莎梅此行雖然主打與中國的貿易關係，但外界亦關注她能否在香港問題等方面有所堅持。前港督彭定康前天向英國首相府致函，呼籲特麗莎梅向中國政府強調《中英聯合聲明》和一國兩制仍然在香港有效。
首相府回應，指英國對香港一直有很清晰的立場，香港的權利及自由需要受到尊重。特麗莎梅希望香港未來仍繼續實行一國兩制，又說雖然過往習近平在有關問題已作出承諾，但她指這次會面仍再次提出，強調這是雙方關係的基礎。
外媒：幾乎把整個英國搬來
最大規模商貿團隨同訪華
特麗莎梅在英國脫歐的大背景下，展開上任後首次訪華之旅，英國積極尋求與世界其他國家，尤其是中國開展更廣泛合作，經貿成為此行的重點。隨同訪華的商貿代表團陣容鼎盛，覆蓋金融、貿易、醫藥、教育、科技、汽車等行業，是特麗莎梅擔任首相以來最大規模的出訪代表團。外媒更形容：“特麗莎梅快要把整個英國搬來了”。
由超過50家企業、大學和行業協會組成的代表團，包括匯豐銀行、渣打銀行、英國石油公司、著名車企阿斯頓馬丁等巨企。
出發前，特雷莎梅向媒體表示，此訪將進一步密切中英兩國關系，把握兩國關系的“黃金期”。中國商機無限，英方希望可以幫助英國企業從中分得一杯羹。
特麗莎梅表明，希望與中國達致自由貿易協定，並稱應該立即采取更多措施讓英國企業進入中國市場。針對部分保守黨人不滿其表現，要求在今年秋天和歐盟就脫歐達成貿易協議之後，便要她辭職下台；特麗莎梅在飛往中國途中告訴記者，她不是輕易放棄的人，她的長期任務就是達致最好的脫歐協議。