特朗普國情咨文 將中俄列為對手 矢重建核武軍力

（華盛頓31日訊）美國總統特朗普昨晚在國會發表任內首份國情咨文，在長約80分鐘、主題為開創“新美國時刻”的演講中，提及移民政策、稅改基建、續用極具爭議性的關塔那摩灣監獄等，但最備受關注的，是他把中國及俄羅斯列為對手，指對方“挑戰美國利益、經濟及價值”，認為核武必須強而有力，要求國防部放寬對軍費的“危險限制”。

特朗普提到上任首年在經濟取得的政績，包括獲國會通過的減稅法案，指這是歷來最大的減稅計劃，讓300萬名勞工受惠，很多人因而減輕了數千美元的稅務。他說，目前正是新美國時代，是實現美國夢的最好時機，呼籲國民團結，亦呼籲共和、民主兩黨和好，為施政及國家經濟共同努力。

在強調內政同時，特朗普指美國現時在全球面對“流氓”政權、恐怖分子及對手的威脅，並點名將中國及俄羅斯列為對手，批評他們挑戰美國利益、經濟及價值。特朗普促請國會放寬軍費限制，現代化及重整核武武器庫。

籲共和民主兩黨和好

雖然有意打造更多核武，但特朗普強調用意不在使用，而是用以阻嚇敵人，防止威脅美國。他稱希望全球各國終有一日完全放棄核武，但現今非適合時間。

面對朝鮮核威脅，特朗普形容朝鮮是“墮落的政權”，強調不會重蹈過往政府的錯誤，將美國置於險境。朝鮮的核威脅影響美國及盟友，甚至可能很快威脅美國本土，美國會盡最大的力量去阻止。

阻止朝鮮導彈威脅

他以美國大學生瓦姆比爾為例，指朝鮮對待瓦姆比爾的手法，足見朝鮮可能對美國及盟友產生的威脅。同時，特朗普亦講述脫北者池成鎬的故事，指他的經歷提醒生活在自由國度人士自由的可貴。

撐伊朗人民抗貪腐政權

在伊朗問題上，特朗普重申支持伊朗人民反抗貪腐政權，已要求國會重新檢視伊朗核協議；又稱極端組織“哈里發國”（IS）在伊拉克及敘利亞的據點，已差不多被全數鏟除，但反恐工作仍未完成，必需全面殲滅IS。

特朗普又指，承認耶路撒冷為以色列首都在聯合國遇到眾多反對，他再一次呼籲國會通過法案，停止向反對美國的國家給予經濟支持，而將金錢支援美國的朋友。