陷財務危機 劉畊宏爆與周杰倫關係生變

（台北31日訊）近來帶著愛女小泡芙錄製中國節目《爸爸去哪兒5》，就此在中國人氣暴漲，甚至有了“國民岳父”封號的劉畊宏，日前被爆出，過去砸下1100萬（約148萬令吉）買下及裝潢的深坑中古屋大樓，已於2017年11月因還不出債務被銀行查封。雖然最新資料顯示，查封已被撤銷，但仍引發各界熱議。面對這項爆料，劉畊宏日前帶著妻小表示，雖然不是住豪宅，但“我們依然過得非常好，也很快樂”。

沒想到房子的事才剛告一段落，近日週刊再爆他所創的300壯士俱樂部上海店在2015年間曾陷入財務、投資糾紛，後又延伸出妨害名譽問題，似乎不如外界所想的那麼順遂。

週刊報導，這份判決主要是針對劉畊宏於2015年所開的“跨時代健身中心—300壯士俱樂部”在上海展店的財務狀況與投資糾紛，再延伸出的妨害名譽案。判決中有一亮點，就是周董強調在300壯士只有“肖像權授權”。

報導提到，對照2014年杰威爾官網上的一篇報導，內容提到“周杰倫現階段健身事業更具動力……媽媽很支持他投資健身，在媽媽的力挺下，300壯士健身房將在上海拓點……”前後說法有落差。

此外，劉畊宏和周董之前曾合作餐廳“天台”、“Deja Vu”都沒有成功，兩人因創業而產生嫌隙，到了開“J Cafe”來到最高潮，因為是劉畊宏的副業，卻店從裡到外都是“周董味”，連周董都說，有跟劉畊宏抱怨，人家還以為是他開的店。除了300壯士，周董也另在中國開“八度空間”健身房，兩人生意關係似乎生變。