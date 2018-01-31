10仙1支煙售學生 商店接罰單 全馬第一人賣散煙 坐牢1個月

（北海30日訊）為了吸引中學生，郊區商店業者以一支10仙的價格出售雜牌香煙，同時也有一名32歲馬來男子因為散賣香煙被判坐牢1個月，成為全馬首名因散賣香煙坐牢的人。

威北衛生局執法組主任蘇克利說，有些雜貨店業者，尤其是郊區商店以一支10仙或一包3令吉價格出售香煙，有者則以一包3令吉售煙，讓數名學生即可合資購煙作為賣點。

他說這些香煙以低于10令吉出售，再加上散賣給未成年人士，都是觸犯衛生部條例。

檳州衛生局主任旺曼梳說，該局去年10月杪取締檳島峇都茅夜市，一名32歲男子因以每包煙低於10令吉最低價格售賣、沒展示吸煙危害警示圖包裝，同時散賣香煙，分別牴觸2004年煙草產品管制條例8C（1）香煙最低價格、15（4A）煙盒沒展示危害健康警示圖及16（2）不可售賣每盒少於20支香煙條文。

男子賣散煙罰款坐牢

他說，法庭原本判處被告3項罪名每項坐牢1個月，但因前2項可罰款了事，最終被告在散賣香煙罪名下被判坐牢1個月，另兩項罪名各罰500令吉最低罰款。

“我希望業者通過此案例引以為鑑，勿挑戰當局執法權限，同時呼籲業者勿售賣香煙給未滿18歲人士。”

旺曼梳今早出席威北衛生局配合全國同步展開的“零售價格”取締行動，在記者會上，如是指出。

另外，從昨日起為期2天的取締行動，主要是取締售賣低於衛生部規定每包10令吉的香煙。該局昨日動員92人調查全檳11間商店，開出6張總額4867令吉的罰單。

出席者還有檳州首席衛生官王勇元、威北衛生執法組主任蘇克利、威北衛生官徐慧麗及法麗達。