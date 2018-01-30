譴台當局百般阻擾　 東航廈航取消春節加班機申請

（北京、台北30日訊）台海兩岸就M503航線爭議不斷，甚至影響農曆新年航班安排。為反制中國民航局單方面宣布啟用M503南向北等相關航線，台灣當局宣布暫不核准兩家使用有關航路的中國東方航空及廈門航空所申請的176班兩岸春節加班機，藉此逼迫中方進行談判。為此，東航及廈航今天分別發表聲明，指無法持續等待台灣批核，被迫取消春節加班機。兩家航空公司均在聲明就台方拒不批覆春節加班機之舉，表示強烈不滿與譴責。料有約5萬旅客受影響。

廈航在聲明中說，為避免造成兩岸同胞返鄉和出行困難，無法持續等待台方答覆，將被迫取消70班春節加班機。廈航向受班機取消所累的上萬名旅客致歉，並稱將提供免費退票和改期服務。

5萬旅客受影響

廈航批評台方無視兩岸人民往來需求，以民眾權益為要脅，“這種背離人心為難台胞的做法，嚴重傷害兩岸人民的感情，廈航對此表示強烈不滿與譴責”；又呼籲台方能從兩岸人民福祉出發，不要人為阻撓台胞返鄉。

東航也異口同聲指，避免為兩岸同胞返鄉和出行造成困難，將被迫取消106班春節加班機，並對此致歉，同時提供免費退票和改期服務。

中航協：台方負責後果

中國航空運輸協會稱，台方藉M503航線借題發揮，置兩岸同胞利益於不顧，種種後果均應由台灣方面負責。

該協會認為，兩岸春運加班包機已經營多年，未存在任何不安全因素，“以安全因素為由阻撓兩岸春運加班，純屬不顧兩岸民眾返鄉探親之迫切需求”。M503航線已獲多方專家安全可靠論證，並經國際民航組織批准是客觀事實，“所謂安全問題純屬臆測”。