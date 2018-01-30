【英超】 熱刺主場迎戰曼聯 凱恩衝擊百球

（倫敦30日訊）英超聯賽週三進行第25輪較量，積分榜老二曼聯作客溫布利球場挑戰主場戰績出色的熱刺，展開一場火星撞地球的強強對話，此役結果或將決定這兩隊接下來的走勢，甚至對賽季末的排名有直接的影響。

對曼聯而言，今仗不能輸，否則前半賽季所積累的優勢將喪失殆盡，從而陷入一場殘酷的爭四混戰。

對於熱刺來說，情況更為嚴峻，今仗的唯一目標就是全取3分。拋開在積分榜遙遙領先的曼市不說，紅魔目前以53分居次，領先身后的切爾西3分，與熱刺有多達9分的分差，說曼聯目前領跑爭四戰毫不為過。

回顧近4場比賽，熱刺1勝3和狀態欠佳；不過英格蘭射腳凱恩已在英超打進99球，如果今仗可以進球，那麼他將步入英超百球殿堂，成為英超歷史上第27位百球前鋒。可以想像，凱恩本場勢必會卯足全力尋找殺機。

此戰如果沒能拿下曼聯，熱刺將是2輪不勝，不僅會對球隊的士氣帶來打擊，也極大可能會讓他們距離前四的積分差距拉大，甚至可能被身后僅落后2分的死敵阿申納反超，跌到第6名。這樣的結果顯然是熱刺難以接受的。

桑切斯有望首發

近期曼聯拿下一波4連勝，進10球零失球。智利新援桑切斯已經在足總杯32強首發並貢獻2次助攻，狀態十足。如何限制他的發揮，想必讓熱刺主帥波切蒂諾頭疼，別忘了，紅魔還有個最近接連進球的馬夏爾，已足以給熱刺右路製造足夠壓力。

今仗，穆帥可能變陣三中衛，這一體系在做客北倫敦另一豪門阿申納時效果顯著，當然，曼聯的主要陣型還會是4-2-3-1，馬夏爾、桑切斯和林加德或馬塔可能佔據盧卡庫身后的進攻位置，他們可以在左中右進行更多位置交換。

以穆帥的老練，在手中好牌充足的情況下，肯定會在進攻端有所變化，準備新的套路給予波蒂切諾迎頭痛擊。而兩強誰會笑到最后，且拭目以待。

與此同時，熱刺在足總杯遭到英乙的紐波特逼成1比1之后，主帥波切蒂諾終於承認球隊必須在冬窗結束的最后一天（1月31日）來臨前考慮重新引援。在這之前，波帥公開表態稱熱刺隊無需在這個冬窗引援。

熱刺最近一次冬窗引援是在2015年，當時是簽下了英格蘭中場阿里。波帥對此說：“冬窗的最后一天，且看我們是不是還有機會再增加一些有素質的新人？如果不能的話，我們接下來還是會去考察一些有潛質的球員。”