美女網聊性勒索 律師被移花接木 製作視頻詐5千

（吉隆坡29日訊）32歲律師申訴，有人利用他在社交媒體上的視訊視頻，將他的人頭移花接木製成一段性愛視頻，並向他勒索5000令吉；對方也將視頻傳發給友人，一度令友人誤以為是他的裸露畫面。

受害者是民政黨公共服務及投訴局法律顧問麥嘉強。他今早在民政黨公共服務及投訴局副主任劉博文陪同下召開記者會，申訴遇上社交媒體的性愛視訊電話陷阱而遭勒索。

他在記者會聲稱，他是在本月22日晚上11時30分，通過手機應用程式瀏覽某社交媒體時，發現有一名菲律賓女子主動要求加為好友，他觀察有共同朋友及對方的網頁狀況後，才接受加入好友的請求。

他接受對方後，對方便撥打視訊電話給他並以英語交談，但之後對方開始出現答非所問的情況，與此同時，開始有了不雅舉動及脫衣的行為，他當下馬上關閉視訊。

謊稱同性戀 回拒網交

他說，雙方在約1至2個小時的對話中，前後進行了二、三次視訊；他也發現，視訊期間，疑有第三只手在打字回應訊息，之後他便拒絕接通視訊，雙方改以文字聊天。

麥嘉強懷疑，有關畫面是預先錄好的視頻，對方根本沒在視訊上對談，對方自顧自的在進行不雅舉動。

他表示，過程中，對方不斷要求“網交”（Cyber Sex），他當下已回拒，並指網交違法他所信奉的宗教，更謊稱自己是一名同性戀者，同時力斥對方視訊作假，勸請對方不應再有類似不當行為。

他說，對方在視訊期間的樣子，與戶口照片上並非同一人，但都是美女。

他補充，對方隨後傳來一段視頻，但他沒點擊查閱。對方同時向他勒索5000令吉，要求他通過西聯匯款（Western Union）方式匯錢。

友人接視頻誤為是本尊