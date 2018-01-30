美女網聊性勒索 律師被移花接木 製作視頻詐5千

（吉隆坡29日訊）32歲律師申訴，有人利用他在社交媒體上的視訊視頻，將他的人頭移花接木製成一段性愛視頻，並向他勒索5000令吉；對方也將視頻傳發給友人，一度令友人誤以為是他的裸露畫面。
受害者是民政黨公共服務及投訴局法律顧問麥嘉強。他今早在民政黨公共服務及投訴局副主任劉博文陪同下召開記者會，申訴遇上社交媒體的性愛視訊電話陷阱而遭勒索。
他在記者會聲稱，他是在本月22日晚上11時30分，通過手機應用程式瀏覽某社交媒體時，發現有一名菲律賓女子主動要求加為好友，他觀察有共同朋友及對方的網頁狀況後，才接受加入好友的請求。
他接受對方後，對方便撥打視訊電話給他並以英語交談，但之後對方開始出現答非所問的情況，與此同時，開始有了不雅舉動及脫衣的行為，他當下馬上關閉視訊。
謊稱同性戀 回拒網交
他說，雙方在約1至2個小時的對話中，前後進行了二、三次視訊；他也發現，視訊期間，疑有第三只手在打字回應訊息，之後他便拒絕接通視訊，雙方改以文字聊天。
麥嘉強懷疑，有關畫面是預先錄好的視頻，對方根本沒在視訊上對談，對方自顧自的在進行不雅舉動。
他表示，過程中，對方不斷要求“網交”（Cyber Sex），他當下已回拒，並指網交違法他所信奉的宗教，更謊稱自己是一名同性戀者，同時力斥對方視訊作假，勸請對方不應再有類似不當行為。
他說，對方在視訊期間的樣子，與戶口照片上並非同一人，但都是美女。
他補充，對方隨後傳來一段視頻，但他沒點擊查閱。對方同時向他勒索5000令吉，要求他通過西聯匯款（Western Union）方式匯錢。
友人接視頻誤為是本尊
麥嘉強指出，友人陸續在隔天接獲已遭移花接木的短片，並紛紛通知他有關視頻事宜，而且友人都誤以為他是全長1分鐘42秒“短片”內的男主角。
向社交媒體舉報
他查閱視頻後發現，有關畫面是將他訊視時的人頭移花接木，駁接某男子的下半身。
他之後馬上向社交媒體舉報，並向警方報案，社交媒體也回复，指已關閉女子的帳戶，卻無法刪除視頻及無法確保視頻是否會繼續流傳。
他將在本週內，向大馬通訊及多媒體委員會作出投報。
麥嘉強直言，任何涉及性的課題都相當敏感，因此令他擔心不已；相信這也是社交媒體上出現最新的性勒索（Sextortion）手法，但因涉及國外罪案，因此，恐難以採取法律行動。
他擔心會有其他人上當，友人之後也接獲女子的視訊電話要求。
去年接3網絡性勒索投訴
劉博文強調，麥嘉強所碰上的個案，只屬冰山一角，投訴局去年收到3宗網絡性勒索投訴；若是一般人遇上相關問題，可能不懂如何應付，最終恐被利用及乖乖付錢了事。
他表示，如今不僅是真正犯錯者會被勒索，就算沒有涉及方也會中招，被人後制為視頻勒索；一般上，他們每次勒索的款項不會太多，但卻是無底洞。
“相信這是集團式操作的網絡性勒索手法，不僅是一個人在利用視訊進行性勒索，尤其是上了年紀的社交媒體初學者，恐會成為勒索目標。”