【英足總杯】曼市2球刷卡進16強 判罰多次惹爭議

（卡迪夫29日訊）英超榜首曼市在英足總杯第4圈客場以2比0取勝英冠球隊卡迪夫，晉級16強。曼市雙星德布勞內和斯特林先後進球，卡迪夫球員本奈特終場前被罰下。本場比賽出現多次爭議判罰。

第一個爭議判罰出現在第25分鐘，當時貝爾納多-席爾瓦從右路內切甩開對手，旋即打出一腳精彩的世界波。就在曼市球員慶祝進球的時候，助理裁判卻吹罰進球無效。主裁梅森和邊裁進行交流，隨後判罰進球無效，原因是他們認為在席爾瓦射門的一瞬間，處於越位位置的薩內干擾到門將的視線。曼市主帥瓜迪奧拉也坐不住了，不斷地和主裁判爭論，在受到梅森的警告後仍然和第四官員討論。從慢動作回放可看出，先不論薩內的位置越位與否，要說他的跑動遮擋住門將的視線是過於牽強。裁判們吹掉曼市的精彩進球。

薩內腳踝被鏟成L形

在比賽進行至第44分鐘，薩內長途奔襲至對方禁區，在幾乎就要形成單刀的情況下被本奈特凶狠腿踹翻在地。從慢動作畫面來看，當時本奈特在無法碰到皮球的情況下，直接踹向薩內的腳踝，甚至已經導致薩內腳踝變形。這十分惡劣的犯規卻只換來梅森的黃牌警告，瓜帥再一次勃然大怒。

此後，曼市球員一次又一次倒在卡迪夫球員的衝撞之下。直到比賽的補時階段，之前踢傷薩內的本奈特又撩到剛剛上場的曼市小將迪亞茲，隨後梅森向他出示第二張黃牌，將其驅逐出場。

德布勞內複製小羅神技

本場比賽最佳球員又是曼市中場核心德布勞內。在比賽進行至8分鐘，曼市獲得禁區線上任意球，德布勞內助跑幾步，佯裝要打一個越過人牆的弧線球，突然腳弓一壓，推出一個地滾球，正好從起跳的人牆腳下穿過，鑽入球門近角。此前小羅納多和梅西都曾在比賽中上演這樣的任意球破門好戲。除了這個進球，德布勞內掌控全場的節奏，傳球、中場調度，甚至在丟球後第一時間的反搶，都令人十分信服。賽後，WhoScored給德布勞內打了全場最高的8.1分。

曼市主帥瓜迪奧拉賽后說：“我認為裁判必須要保護場上的所有球員才行。當有極其危險的犯規動作出現的時候，球員就會陷入危險之中。薩內會傷停一段時間，至少2至3周，也可能一個月，我不知道具體會是多久。我不理解為什麼貝爾納多-席爾瓦的進球被吹掉，這樣的進球都能被吹掉，我以前從沒有見過這樣的事情，但是我能接受。”