無微照顧6年 癱瘓弟能走動 您好偉大

（檳城28日訊）愛可以創造奇蹟！6年前，從事塑膠模具生意的王利興（43歲）在新山下班時遭遇嚴重車禍而腦震盪，昏迷不醒。姐姐心疼他的遭遇，毅然將他接回來照顧；6年後的今天，王利興不但醒來了，還能在他人扶助下行動，對姐姐的恩情，他感激涕零。

王利興來自霹靂古樓，出事前剛新婚不久，女兒還未出世，當時醫生宣佈他的生命指數僅有30%，要家人做好心理準備。然而，他憑著超強求生意志，成功渡過5次危險期，並在數月後甦醒，如願目睹女兒出世，更不負姐姐無怨無悔的照顧，獲得重生。

感激姐姐恩情

偉大姐姐對弟弟不離不棄，令人感動。二姐王麗嬋（48歲）在他遭遇車禍昏迷後，放棄夜市首飾生意，將全身癱瘓的他和剛出世的女兒從柔佛接到檳城家中，全心全意無微不至照顧。王麗嬋自己也有家庭，她因為獲得丈夫支持，才能讓她無後顧之憂。

王麗嬋接受《光明日報》訪問時說，她最開心的是弟弟能親眼看著女兒出生，看著女兒一天天成長，聽到女兒喚他一聲爸爸。看著父女倆“團圓”，對她來說所有付出都是值得的。

在這漫長的6年裡，她因為不懂得如何幫弟弟抽痰，每晚都睡在弟弟床邊，寸步不離的照顧他，每天幫弟弟抹身，處理大小便，還要同時兼顧自己的家庭。雖然痛苦，但她堅信弟弟命不該絕，慶幸的是弟弟最終成功戰勝病魔好起來。

“我們家有5個兄弟姐妹，利興是最小的，爸媽在他車禍後每天傷心得吃不下，難過得說不出話來。我因為有做一點小生意，最有能力照顧他，跟丈夫商量後，決定把他和女兒一起接回家照顧。”

王麗嬋說，當年醫生認為利興活下去的機會渺茫，並告知就算甦醒，10歲前的記憶也可能喪失。幸好弟弟醒來後不但認得家人，還保有所有記憶。但他一度難忍癱瘓的事實，萌生輕生念頭，最終因捨不得女兒且不想辜負姐姐的付出，所以勇敢活了下來。

“現在他還無法自己進食，只能透過吸管進食，但他想要好起來的意念很強烈，他很想親自照顧女兒，盡父親的責任，所以他很積極，我們也很安慰。”

感激丈夫體諒支持

王麗嬋說，經過這幾年，她最感激的就是丈夫。

“把弟弟和初生女兒接回來照顧且要放棄自己的事業，不是簡單的事，沒有丈夫支持，我絕對做不到。我感謝他體諒和支持我這個做姐姐的心情，他扛起家裡所有的負擔，讓我放心照顧他們。在我生病時，丈夫和兒子還輪流幫我照顧他們，這份感動很難用言語形容。”

王麗嬋育有一名20歲兒子，她說當年放棄首飾生意過程不容易，幸好苦盡甘來。

“經濟上我們沒困難，一直都過得去，因為利興有申請到社險，這筆錢能暫時負擔他跟女兒的生活。”

姪女是弟心靈支柱

王麗嬋把癱瘓的弟弟接回家後，起初一個人實在無法分身照顧嗷嗷待哺的侄女，首兩年都交由妹妹照顧，直到侄女2歲才接她回來。

“妹妹照顧期間，常帶侄女來跟利興相處，利興也因為女兒乖巧活潑，接受了自己的不幸，並產生重新站起來的強大意念，因為他想看著女兒長大，女兒就是他生命的全部。所以，我也很感激上天，讓利興擁有這寶貝女兒，成了他活下去的動力。”

浩洋長期贊助五谷麥王

浩洋健康食品工業執行董事莊紝貴說，上週得知王利興的不幸遭遇後，因為感動於這份非常難得的姐弟情，浩洋決定無限期贊助王利興食用五谷麥王，以減輕王家負擔。

“這份深厚姐弟情很令人感動，姐姐可以放棄很多去照顧弟弟和侄女，不是簡單的事，而且看到她把王利興照顧得很好，又乾淨又細心，太難得了，我們公司很同情也很感動他們的遭遇，會長期贊助他們。”

王麗嬋得知浩洋願意無限期贊助王利興食用五谷麥王，更是感動萬分。