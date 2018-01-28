車禍腦震盪 姐姐接回家 無悔顧癱弟

（檳城28日訊）愛可以創造奇蹟！6年前，從事塑膠模具生意的王利興（43歲）在新山下班時遭遇嚴重車禍而腦震盪，昏迷不醒。姐姐心疼他的遭遇，毅然將他接回來照顧；6年後的今天，王利興不但醒來了，還能在他人扶助下行動，對姐姐的恩情，他感激涕零。

王利興來自霹靂古樓，出事前剛新婚不久，女兒還未出世，當時醫生宣佈他的生命指數僅有30%，要家人做好心理準備。然而，他憑著超強求生意志，成功渡過5次危險期，並在數月後甦醒，如願目睹女兒出世，更不負姐姐無怨無悔的照顧，獲得重生。

好轉感激姐姐恩情

偉大姐姐對弟弟不離不棄，令人感動。二姐王麗嬋（48歲）在他遭遇車禍昏迷後，放棄夜市首飾生意，將全身癱瘓的他和剛出世的女兒從柔佛接到檳城家中，全心全意無微不至照顧。而且，王麗嬋自己也有家庭，也因為獲得丈夫支持，才能讓她無後顧之憂。

王麗嬋接受光明日報訪問時說，她最開心的是弟弟能親眼看著女兒出生，看著女兒一天天成長，聽到女兒喚他一聲爸爸。看著父女倆“團圓”，對她來說所有付出都是值得的。

在這漫長6年裡，她因為不懂得如何幫弟弟抽痰，每晚都睡在弟弟床邊，寸步不離的照顧他，每天幫弟弟抹身，處理大小便，還要同時兼顧自己的家庭。雖然痛苦，但她堅信弟弟命不該絕，慶幸的是弟弟最終成功戰勝病魔好起來。

“我們家有5個兄弟姐妹，利興是最小的，爸媽在他車禍後每天傷心得吃不下，難過得說不出話來。我因為有做一點小生意，最有能力照顧他，跟丈夫商量後，決定把他和女兒一起接回家照顧。”

王麗嬋說，當年醫生認為利興活下去的機會渺茫，並告知就算甦醒，10歲前的記憶也可能喪失。幸好弟弟醒來後不但認得家人，還保有所有記憶。但他一度難忍癱瘓的事實，萌生輕生念頭，最終因捨不得女兒且不想辜負姐姐的付出，所以勇敢活了下來。

“現在他還無法自己進食，只能透過吸管進食，但他想要好起來的意念很強烈，他很想親自照顧女兒，盡父親的責任，所以他很積極，我們也很安慰。”

感激丈夫體諒支持