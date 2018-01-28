日虛擬貨幣所被駭走21億 向顧客退款16.5億

（東京28日訊）日本發生全球歷來損失最嚴重的虛擬貨幣失竊事件。虛擬貨幣交易所Coincheck，遭駭客盜走客戶總值約580億日圓（約21億令吉）的虛擬貨幣“NEM”（新經幣）。事件再次令外界關注虛擬貨幣保安及監管問題。

日本於2014年曾發生Mt.Gox交易所約465億日圓（約16.6億令吉）的虛擬貨幣消失事件，這次損失金額打破了該紀錄。

打破2014年Mt.Gox失竊記錄

Coincheck成立於2012年，是日本最大虛擬貨幣交易平台之一。公司上週五深夜召開記者會稱，當天上午11時半左右，公司發現戶口內的NEM大幅減少。調查顯示，有駭客約在凌晨3時，幾乎轉走全部5.23億個NEM幣。該平台創辦人之一兼總裁大塚雄介在記者會上鞠躬道歉，稱會盡力協助受害客戶，但承認尋回失竊的NEM機會不大。公司已暫停所有相關交易，消息公布後，NEM價格大跌13%，比特幣亦一度下跌7.3%。

NEM是“New Economy Movement”的簡稱，中文名為“新經幣”，於3年前創立，性質與比特幣接近；去年3月前，NEM每個值不足1美仙，但本月4日升至1.91美元（約7.4令吉），總規模達到172億美元（約666億令吉），以資本計，是全球第10大加密貨幣。

Coincheck承認未有按NEM發行商建議，採用一種名為“多重簽名系統”的保安措施。另外，日本金融廳去年春天起，實施虛擬貨幣交易所登記制度，規定所有交易所都要在去年9月底前註冊，Coincheck已經申請註冊，但出事前尚未完成所有相關程序，故現時仍屬無牌。

該公司今天宣布，他們將使用公司資金向26萬客戶退款，總值463億日圓（約16.5億令吉）。