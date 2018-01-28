【英足總杯】薩拉赫進球難救主 紅軍爆冷負丐幫

（倫敦28日訊）“紅軍”利物浦在2017/18賽季英格蘭足總杯第4圈主場爆冷以2比3不敵“丐幫”西布隆。菲爾米諾進球後射失點球，傑伊-羅德里格斯梅開二度，馬蒂普自擺烏龍，薩拉赫扳回一城，但仍無法挽回敗局。

利物浦最近5個賽季9戰西布隆取得6勝3平，兩隊最近1次在英足總杯交鋒還要追溯到1968年。利物浦上周不敵英超墊底隊史旺西，米尼奧萊和阿諾德輪換出場，莫雷諾傷癒復出。

利物浦劫富濟貧

對利物浦似乎喜歡“劫富濟貧”。利物浦有實力去“劫富”，他們能在主場掀翻英超榜首曼市；利物浦也有“濟貧”的胸懷，贏下曼市後，他們連續輸給英超倒數第一史旺西和倒數第二西布隆，就是這麼的奇妙。

在本場英足總杯比賽前，利物浦主帥克洛普再次警告球隊，一定要用好的表現來回應上一場的失利。結果利物浦又輸了，在主場輸給西布隆。菲爾米諾率先進球，但西布隆卻在上半場連扳三球。

下半場，利物浦再進1球，但於事無補。最終，西布隆在紅軍的地盤帶走勝利。上一次在安菲爾德球場取得3粒上半場進球的作客球隊是2014年的皇家馬德里，西布隆做到切爾西、曼市、曼聯等豪門沒有做到的事情。

克洛普執教利物浦以來，連續3年在英足總杯第4圈被淘汰。

克洛普：球隊防線是個笑話

對於這樣的比賽結果，利物浦主帥克洛普自然是非常的失望，並且狠狠的批評球隊的防守表現。克洛普說：“這一切的結果都是我們咎由自取。你看看對手的第二個進球！整個後防線都上演這樣的糟糕表現，這絕不是我想要看到的防守，隨後我們也沒能利用好點球的機會，真是糟糕透了。

我們要追回差距，但遺憾的是第二個進球來的有些晚，在這種時間所剩無幾的情況下，確實很難踢出球隊最佳的狀態。西布隆在最後時刻有些拖延時間，但這樣的現象很正常，他們配得上這樣一場勝利，因為他們打進3個球而我們只進2個，他們踢得非常積極並且富有侵略性。

這場比賽的失利完全是因為我們自己踢得太爛了，一切都是咎由自取。”