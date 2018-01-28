【周杰倫巡迴演唱會大馬站】周董地表最強

周杰倫是無數人的青春，更是大家心目中“永遠的天王”，地位屹立不倒。

出道18年的周杰倫共推出14張專輯，也締造了無數膾炙人口的經典歌曲。如果說每個人的心中都有一首被周杰倫深深影響著的歌曲，一點也不為過，因此周杰倫在《地表最強演唱會》上特別為歌迷設計點唱及合唱環節，成為演唱會的特色及賣點，而在《地表最強2世界巡迴馬來西亞站》上，疼愛大馬歌迷的周杰倫更是加碼大放送，開放給8名歌迷來點唱，為了引起周杰倫的注意，歌迷出動虧他“胖了”的牌子，周杰倫忍不住抗議：“我是水腫 。”

自從當上爸爸後，周杰倫的身材也跟著“幸福肥”，在《地表最強2巡迴演唱會大馬站 》中被大馬歌迷高舉“杰倫你胖了”，甚至還有“你要減肥”的勸告牌子，讓他哭笑不得，笑呼：“你（歌迷）有種就再舉起牌子”。今晚看起來有點“腫”的周杰倫原來是感冒了，他說：“昨天我彩排時發現沒有聲音，心想這次完蛋了，就趕快回酒店休息，結果睡了超過24小時，所以今天感覺有點水腫。”他問台下歌迷：“我看起來是否有點胖胖的感覺？”台下歌迷甜喊“沒有”，逗得他好開心，猛點頭稱讚說：“這就對了。”

被譽為“地表最強”的周杰倫，魅力果然不是蓋的，相隔18個月後帶著升級版的“地表最強2”來到大馬開唱，全場門票一掃而空，現場一片滿滿的粉紅海，場面叫人震撼。寵愛大馬歌迷的周杰倫日前推出最新單曲《等你下課》，特別選擇在大馬場首唱，讓歌迷欣喜若狂。新歌雖然才推出短短幾天，但歌迷一點也不陌生，聽到全場跟著他大合唱，讓杰倫驚喜不已，稱讚說：“唉喲，不錯哦，你們都會唱。”

《周杰倫2018“地表最強2”世界巡迴演唱會-大馬站》由大東方人壽保險（馬來西亞）榮譽呈獻，Bestin Entertainment主辦。

互動笑聲不斷

周杰倫公開讓粉歌迷點唱時，一旦被杰倫“點”中的歌迷，更是欣喜若狂，情緒激動，男男女女都會趁機向他告白，全場笑聲不斷。總喜歡跟歌迷進行互動的“杰倫爸爸”，幽默的話語常常把歌迷逗得好開心。點唱合唱更成為了“地表最強”中最好看以及最令人期待的環節。

考驗歌迷