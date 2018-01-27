目擊者挺司機沒撞後逃 說公道話被毆入院

（蒲種27日訊）上週五在白蒲大道靠近蒲種13英里路段被人誤以為撞後逃而遭人攻擊毆打至頭破血流的39歲華裔轎車司機一案出現“案中案”，一名見義勇為的目擊者因挺身相助，在現場為男子說了一句公道話，竟也同樣在現場遭人揮拳毆打，最終入院就醫3天，受傷的右眼視線模糊，恐需挨刀矯正。

這名來自蒲種的王姓男子（41歲，保險經紀）是事發經過的目擊者之一。當時他的轎車正尾隨此案華裔轎車司機的後方，所以他清楚目擊了真正事發的經過。

王先生說，當時他確實看到該名華裔轎車司機並沒撞後逃，所以當他向群眾說明事發經過時，人群中卻有人大聲質疑他的說法。

當下他頓時覺得不妥，於是決定離開現場，不料就在他準備離開之際，突然有人用膝蓋朝他的腹部猛踢，之後再往他的右眼和臉部揮拳。

“之後我被警察帶上警車休息，20分鐘後，人群散了，我才驅車離開現場返家。”

他透露，他被人拳打腳踢時，現場有數名警員，救護車也已抵達現場。

他指出，被痛打後他以為沒有大礙便駕車回家，不料抵達家門後，卻出現眼睛視線模糊、鼻子流血、腹部疼痛、頭暈嘔吐的症狀，於是太太立即將他送往某私人醫院接受治療。

“抵達醫院時，我的眼睛已張不開，還嘔吐了兩次。”

因認為只有臉部受傷，王先生當時要求醫院只需進行臉部掃描，不必進行頭部掃描。不過，臉部掃描結果卻顯示，王先生的頭顱外部有淤血，所以在醫生的建議下，他也進行了頭部掃描。

據掃描結果指，他的右眼骨出現裂痕，醫生已安排他在下週進行進一步檢查，以鑑定其眼睛是否已移位。

“醫生說，如果眼睛移位了，需及時動手術進行矯正，否則遲了就無法挽救，恐有失明之慮。”

他聲稱，出院至今已一個星期，但他仍感覺頭暈，眼睛的視力也還未完全恢復。3天的住院花費，共花費了王先生近6000令吉。（TKM）

下次仍會挺身相助

王先生強調，如果日後再遇到類似的事件，他依然會挺身相助，絕對不會袖手旁觀。

他認為，各族之間應要懂得互相包容，國民團結，國家才會進步。

為讓真相可水落石出及方便警方的調查工作，王先生出院後已向警方報案。

事後，他被民主行動黨泗岩沫區國會議員林立迎聯絡上，並要求出席記者會，清楚說明事發經過。

黃耀明親自道謝

39歲華裔轎車司機黃耀明今日也現身記者會現場，並親自向王先生道謝，今日也是兩人事發後首次碰面。

黃耀明聲稱，當時如果他能沉住氣，不跟對方互比中指，可能就可避免此流血事件的發生。

他直言，他會吸取這次的教訓，以後駕駛時多忍耐一些。

王先生憶述案發經過時說，當天傍晚6時左右，當他的轎車行駛到白蒲大道附近的一個國油油站路口時，一輛摩多差點在該路口摔倒，之後他便看到一輛黑色邁威（此案華裔轎車司機的轎車）的後方擋風鏡左方破了一個大洞。

他表示，此時，該輛摩多的後座乘客便起飛腳，企圖朝該輛邁威轎車猛踢，兩名摩多騎士還向轎車司機作出不雅手勢，之後突然U轉，朝邁威轎車方向駛去。

他看見，對方將摩多停泊在邁威轎車的前方，不讓他繼續行駛。其中一人從摩多下車走向轎車司機的位置，轎車司機在車內有跟對方作出敬禮手勢，以示道歉，但對方仍拿起手中的頭盔大力猛敲轎車司機的車鏡，另一名摩多同伴也下車，拿起頭盔敲擊轎車司機旁邊乘客位的車鏡。

“當時我的車子就停在邁威轎車的旁邊，2名摩多騎士敲打邁威轎車時，曾有車鏡碎片擊中我的轎車車鏡，而且敲打聲很大。”

王先生聲稱，邁威轎車司機嘗試倒退車子，但被其中一人阻擋，隨後他便看到邁威轎車離開，企圖阻擋去路的其中一名摩多騎士則受傷倒地，另一名同伴則坐上另一輛摩多以追逐邁威轎車。

“我當時還停下車子，上前慰問傷者的情況，45分鐘後救護車抵達，我才離開現場。當我行駛到一段距離時，我看到一堆人在圍觀，於是又下車瞭解情況。”

他說，當時他聽到圍觀者說邁威轎車被人攔截下來，車匙也被搶走，轎車司機頭破血流坐在司機位上。

“當下我有詢問轎車司機有什麼可以幫忙，他並沒回答我，之後給了一個電話號碼，要求我幫忙聯繫。”

這時他聽到人群中有人說，轎車司機涉及撞後逃，他當下立即澄清這並不是事實，結果人群中卻有人大聲質問他：“你在說什麼？如果不是撞後逃，為何轎車會在這裡？”

王先生見狀後發現不妙，馬上停止發言，準備轉身離開，不料這時突然就有人對他的腹部、右眼和臉頰拳打腳踢，導致他受傷。（TKM）

林立迎：警逮4人助查

林立迎披露，此案警方已成功逮捕了4人助查，而事主黃耀明已到警局進行認人程序，並成功認出2名嫌犯。

他促政府給予此案的施暴者更嚴厲的懲罰，並設立新的法令嚴打這類的惡行。

同時，他也呼籲所有的駕駛人士在轎車內安裝行車記錄器，以便可將車禍經過清楚記錄下來，保障自己。

另一方面，民主行動黨直轄區副組織秘書游佳豪則指出，見義勇為的行為值得表揚，而且對警方的調查有著很大幫助，希望此事不會影響民眾想挺身而出助人之心。

出席記者會包括金鑾區州議員黃思漢、蒲種14裡新村村長黃健生、梳邦再也市議員葉國榮及行動黨泗岩沫社青團團長賴俊權。