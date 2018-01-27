妻子被撞倒 司機沒停下 怎麼不救人？

（大山腳27日訊）“停車救人，或許結局不一樣！”

56歲車衣女工下班駕摩多返家途中，在住家1公里外的筆直道路，不幸被一輛爆胎後失控的轎車迎面撞上，當場傷重昏迷，入院搶救3天後因顱內出血（Intracranial Bleed）不治。死者丈夫痛斥肇禍司機，不應在撞倒他妻子後離開現場，而是下車救人。

車禍於本月24日傍晚6時45分，在打曼馬章武莫1路發生，死者官文英居住案發地點不遠處的馬章武莫花園。

威中警區主任聶羅斯助理總監今日發文告說，警方昨日下午4時51分接獲家屬投報，援引1987年陸路交通法令41（1）條文（危險駕駛導致他人死亡） 調查。

入院3天不治

他說，肇禍司機是來自吉打居林的64歲華裔男子，駕車從大山腳往居林方向行駛時，因轎車前右輪爆胎而失控撞向迎面而來的摩多。

死者丈夫陳亞興（60歲）今早在喪府受訪時說，妻子是一名車衣女工，當天下午放工回家途中遭遇車禍。

他痛斥肇禍司機，不應在撞倒妻子時離開現場，應該下車幫忙致電給醫院，讓救護車在第一時間趕到現場搶救，或許就不會釀成悲劇。

“如果撞到人，他（司機）馬上下車幫忙，可能結局就會不一樣了。”

他說，司機撞倒人後也沒下車看一下就直接駕走，其他路人發現才來幫忙，加上又是放工時間很堵車，所以延誤了搶救時刻。

陳亞興是接獲鄰居來電通知，才知妻子被車撞倒，他馬上趕至現場，只見妻子昏倒在路上，卻不見肇禍司機在場。

司機自首助查

他等了半小時，救護車才抵達現場把妻子送去醫院急救，但妻子昨日下午4時許不治。

“昨日警方告知我，已尋獲肇禍司機，司機也已自首，一切交由警方調查，讓司機接受法律的制裁。”

官文英的遺體停柩住家，下周二早上舉殯。

心臟停止跳動 第4次救不回

“母親入院前後共4次沒心跳，3次搶救成功，遺憾第4次救不回。”

死者女兒陳美蘋說，母親車禍後，在現場和送去大山腳醫院途中，先後沒心跳一次，都被醫護人員救活。

她說，母親入院後，因傷勢惡化，在當晚9時轉去北海詩布朗再也醫院，但醫生指情況不樂觀，凌晨又再送回大山腳醫院。

她說，一直到26日下午4時許，母親再停止心跳，醫生也盡力救回，但沒多久又再停止心跳，卻再也救不回。

死者小兒子陳健祥（24歲）說，母親當時在家人都到齊下，開始恢復心跳。

“我們和母親說話，母親是聽到的，也留下眼淚，最後才離世的。”

出遊承諾永難兌現

陳健祥說，母親已買新衣，也答應在這次新年與一家人及親戚到馬六甲遊玩，但事與願違。

“母親平時沒時間出門玩，要工作之餘，也不放心留下父親一個人在家，這次答應我們去玩，卻等不到了。”

他難過說，目前他與姐姐及父母住在一起，大哥則有自己的家庭，而姐姐的新家在新年前就可入住，母親一直都很期待住進姐姐的新家。

“媽媽也已買了門彩，準備在新家入住時使用。”

長子：母親車衣幫補家用

長子陳健豪（32歲）說，父親約4年前動過手術後失去工作能力，家裡沒有經濟來源，唯有母親幫人車衣賺取微薄的收入來幫補家用。

他透露，他剛出生的5個月大兒子患有先天性心臟疾病，需要定期復診，每次醫療費約700令吉，加上房貸及其他生活開銷，經濟吃緊。

他說，妹妹陳美蘋是一名會計，弟弟陳健祥仍在檳城一所大專求學，也是一名半工半讀生。

多次提升馬章武莫大路 車禍仍不斷

馬章武莫區州議員李凱倫說，打曼馬章武莫大路多次進行提升，包括補洞、畫上黃色減速線等，但車禍不斷發生。

他今早在馬章武莫社委會主席馬雙喜及委員洪錦來等人陪同下到喪府弔唁及慰問死者家屬時強調，要有效減少車禍，公路使用者必須改變思維和駕駛態度，遵守交通規矩，不要超速及要互相忍讓。

他說，打曼馬章武莫大路可貫穿大山腳和居林，成為很多公路使用者的捷徑，車流量也節節上升。

他曾接獲居民的建議，增設交通燈及減速警示牌。他已多次聯系警方，希望警方加強巡邏，取締違規交通者。