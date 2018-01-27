竊東京珠寶展53萬首飾 中國粉色熊 貓7人被 捕

（東京27日訊）日本東京警方聲稱，周三拘捕了7名中國籍疑犯，指他們隸屬於一個名為“粉色熊貓”的盜竊集團，並在東京舉行的國際珠寶展中涉嫌偷盜總值約1500萬日圓(約53萬令吉)的珠寶。

警方說，這7名中國人於周三上午10時55分至下午3時10分期間，在第29屆國際珠寶展的會場內，佯裝成客人，走近3個展示攤。他們先向店員搭訕，再趁對方不注意，掩護同夥偷走6袋珍珠、一枚戒指及68條項鍊。

辯稱珠寶撿到的

由於國際珠寶展過去多次遭“粉色熊貓”行竊，警方今年在現場配置大批警力，7人的犯案過程全被警員目擊。

“粉色熊貓”被認為是湖南省人的集團，這次被捕的7人中，有6人是湖南人。

歐洲連犯30案

7名疑犯中，包括33歲無業女子何鳳英，她起初否認嫌疑，但隨後承認稱想拿到中國去賣。其餘6人則否認涉案，辯稱是“撿來的”。

據悉，東京國際珠寶展去年和前年也曾發生鑽石被盜事件，同樣被視是“粉色熊貓”的4名疑犯，去年被捕並被起訴。

據了解，盜竊集團“粉色熊貓”是由法國警方命名，名字結合了歐洲惡名昭彰的竊盜集團“粉紅豹”（The Pink Panther）及中國的代表動物熊貓。“粉色熊貓”成員約有50人，過去在比利時、瑞士、荷蘭、意大利等地犯下30宗竊案，惟近年犯案目標由歐洲轉移至日本。

該集團大多鎖定防盜設備較不完善的珠寶展，慣用手法是佯裝成客人，並藉故讓店員離開後趁機偷走珠寶。